Кибермошенник украл зарплаты 76 учителей в Туркестанской области

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Школьные педагоги стали жертвами интернет-мошенника, передает BaigeNews.kz. В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что в городе Шардара 76 учителей лишились заработной платы, потому что киберпреступник перечислил их деньги на свой счет.

"В январе 2022 года в Шардаринский РОП поступила информация о необоснованном перечислении средств в особо крупном размере со счетов нескольких школ г. Шардара, то есть с заработной платы учителей, на чужой счет. Данный факт сотрудники полиции сразу же зарегистрировали. Получив информацию, опытные шардаринские стражи порядка приступили к оперативным мероприятиям по раскрытию преступления и выяснению, куда же были перечислены деньги. В результате в течение суток сотрудники полиции смогли установить подозрительный счет и заблокировать его. Также выяснили личность владельца счета", - рассказали в полиции региона.

Следователи выяснили, что подозреваемый находится в Алматы. Оперативники выехали туда, задержали мошенника и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что это молодой финансист, оставшийся без работы, но очень нуждающийся в деньгах.

"Молодой человек ранее работал в финансовой сфере, уволился с указанного места работы и уехал в город Алматы. Находясь некоторое время без работы, ему понадобились деньги и он решил заработать их "легким способом". Затем в период с ноября 2021 года по январь 2022 года, он перевел на свой счет заработную плату 76 учителей. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, превысила 26 миллионов тенге", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Собранные материалы по этому факту вместе с обвинительным актом по согласованию с прокуратурой полицейские направили в суд. 7 июля 2022 года молодого человека признали виновным по статье 188 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.