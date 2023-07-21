Kia Corporation предложат рекомендации по развитию производства запчастей в Казахстане

Фото: "Костанайские новости"

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК на основе международного опыта, сейчас разрабатывает систему увеличения локализации, включая моделей CKD, передаёт Baigenews.kz.

Об этом сообщил председатель совета директоров группы Allur Андрей Лаврентьев в письме депутатам мажилиса от партии "Ак жол".

"Буквально на будущей неделе в Казахстан приедут специалисты компании Kia Corporation, которые предложат рекомендации по развитию производства компонентов в республике. В ней будут представлены реальные шаги в данном направлении, график процентного соотношения доли локализации во временном отрезке. Отмечу, что локализация не менее 50% выпускаемой продукции должна быть на всех заводах без исключения", - говорится в сообщении.

Лаврентьев выступает за привлечение малого и среднего бизнеса в автомобильную промышленность в стране.

"Для реализации этого намерения сегодня Allur готовит строительство локализационного кластера в Костанае, куда мы приглашаем всех желающих с минимальными вложениями попробовать себя в нашей отрасли. Данную работу мы проводим совместно с национальной палатой предпринимателей "Атамекен". Помимо компонентной базы обязательно необходимо организовывать штамповочное производство. Без этого перспективу совместной работы не видят ни General Motors, ни Kia Corporation", - пишет глава Allur.

Лаврентьев добавил, что Kia Corporation открывает на территории Казахстана завод, где локализация стоит приоритетной задачей.