Реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников, будет опубликован до 20 марта 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Это будут данные за второе полугодие 2024 года. Их опубликуют на сайте КГД.

"C 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчётности в органы госдоходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д.", – напомнили в КГД.

С 2022 году сведения размещаются по утверждённой форме по итогам полугодия не позднее 20 числа следующего за отчётным месяцем на сайте www.kgd.gov.kz. Данная поправка направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.

За первое полугодие 2023 года сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 239 лицами, за второе полугодие – 192 лицами, за первое полугодие 2024 года – 192 лицами.