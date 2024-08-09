FlyArystan накажут за недопуск ребенка на рейс

Комитет гражданской авиации привлечёт к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании, передаёт BaigeNews.

Ранее Жазира Мусина на своей странице в соцсетях рассказала об инциденте. Одна из ее 12-летних двойняшек не смогла вылететь из Астаны в Уральск казахстанским лоукостером FlyArystan. Она с сестрой и сопровождающим должна была сесть на рейс, но из-за замены самолёта ей не хватило места на борту. Ребёнок остался один без присмотра взрослых в аэропорту. По ее словам, сотрудники авиакомпании ввели сопровождающего в заблуждение, заверив, что девочка на борту.

В КГА прокомментировали инцидент.

"Комитет гражданской авиации привлечет к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании. Это вопиющий и неприемлемый случай. Права пассажиров должны всегда соблюдаться. Комитетом гражданской авиации совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании FlyArystan", - говорится в сообщении КГА.

В ведомстве добавили, что все виновные лица будут обязательно привлечены к ответственности.