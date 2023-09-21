  • 21 Сентября, 13:22
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КГА: идут переговоры о прямом рейсе Алматы-Бали

Сегодня, 11:20
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https://bali.com/ Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: https://bali.com/

Председатель Комитета гражданской авиации встретился с послом Индонезии в Республике Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

По информации ведомства, председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев встретился с послом Республики Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджроэль Рахманом. Они обсудили возможности установления прямого авиасообщения между нашими странами.

Мохамад Фаджроэль предложил открыть прямое авиасообщение по маршруту Алматы – Бали. 

Отмечается, что авиакомпании Казахстана и Индонезии, согласно правовой базе, могут выполнять до пяти регулярных пассажирских рейсов между странами. Разрешённые пункты для авиакомпаний Казахстана: Джакарта и Денпасар (Бали), для авиакомпаний Индонезии: Астана и Алматы.

Посол также сообщил, что казахстанцы могут получить индонезийскую визу по прибытию в страну.

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