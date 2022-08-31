КФГД сохранил максимальные ставки по депозитам на октябрь

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на октябрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz

Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне сентябрьских значений.