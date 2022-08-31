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BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Сегодня, 12:55
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

КФГД сохранил максимальные ставки по депозитам на октябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на октябрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz 

Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне сентябрьских значений.

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Сегодня, 12:55
81
Журналист

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