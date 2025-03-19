  • 19 Марта, 01:21
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КФФ объявила неожиданного соперника сборной Казахстана

По соглашению сторон матч пройдёт без зрителей.

Сегодня, 01:16
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kff.kz Сегодня, 01:16
Сегодня, 01:16
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Фото: kff.kz

Сборная Казахстана сыграет с командой Кюрасао перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В рамках учебно-тренировочного сбора в Анталье сборная Казахстана проведёт товарищеский матч со сборной Кюрасао. Игра состоится 19 марта в 21:30 по казахстанскому времени. По соглашению сторон встреча пройдёт за закрытыми дверями", - сообщили в КФФ.

Напомним, сборная Казахстана начнёт выступление в отборе ЧМ-2026 в ночь с 22 на 23 марта — она сыграет в Кардиффе с командой Уэльса. 

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