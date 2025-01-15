Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, рассказала, что у нее началась ремиссия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC . Она опубликовала сообщение в социальных сетях после того, как посетила Королевскую больницу Марсден, где проходила лечение.

Как следует из ее публикации, Кэтрин по-прежнему "сфокусирована на выздоровлении".

"Как известно всем, кто сталкивался с диагнозом "рак", [выздоровевшим] требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни. Тем не менее, я с нетерпением жду предстоящего насыщенного года", - написала принцесса в посте, который она подписала как "К".

О проблемах со здоровьем принцессы Уэльской стало известно год назад, когда она перенесла операцию на брюшной полости. В марте 2024 года Кэтрин публично рассказала о своем диагнозе. Спустя полгода, в сентябре, она сообщила, что завершила курс химиотерапии, добавив, что "теперь будет делать все возможное, чтобы не болеть раком".

Как поясняет британское благотворительное общество Cancer Research UK, финансирующее онкологические исследования, термин "ремиссия" означает отсутствие наблюдаемых признаков раковой опухоли после лечения. Иногда злокачественные опухоли позже появляются снова, поэтому врачи обычно говорят о ремиссии, а не об излечении.

По словам Кейт, она до сих пор ощущает последствия заболевания. Речь идет не только о побочных эффектах, вызванных лечением, но и о других, более долгосрочных последствиях.