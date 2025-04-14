  • 14 Апреля, 21:32
  • BAIGENEWS

Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса отправились в космос

Впервые с 1963 года в космос отправился полностью женский экипаж.

Сегодня, 20:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Blue Origin Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29
151
Фото: Blue Origin

Компания Blue Origin успешно осуществила суборбитальный полёт ракеты New Shepard с экипажем из шести женщин на борту. Среди пассажиров были певица Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, инженер NASA Айша Боуи, активистка Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и журналистка, пилот и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Это событие стало знаковым, так как впервые с 1963 года, когда советская космонавтка Валентина Терешкова совершила одиночный полёт на Востоке-6, в космос отправился полностью женский экипаж.

Полёт длился около 10 минут, во время которых пассажиры испытали состояние невесомости и насладились видами Земли с высоты. Ракета успешно вернулась на Землю, приземлившись неподалеку от стартовой площадки в западном Техасе.

По словам Кэти Перри, во время полёта её переполняло чувство любви.

"Это высочайший кайф, и это капитуляция перед неизведанным, доверие. … Я не могу не рекомендовать этот опыт", - сказала певица.

Когда её спросили, напишет ли она песню об этом путешествии, она ответила: "О, конечно, 100%". 

Представитель Blue Origin Билл Киркос сообщил CNN, что некоторые пассажиры рейса летали бесплатно. Но в компании отказались сообщить, кто не оплатил перелёт.

Невеста Безоса сказала, что вид из космоса оказался не таким, как она ожидала.

"Земля выглядела такой - такой тихой", - сказала она. - "И ты смотришь на нее и думаешь: "Мы все вместе в этом замешаны".

Самое читаемое

Наверх