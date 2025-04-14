Компания Blue Origin успешно осуществила суборбитальный полёт ракеты New Shepard с экипажем из шести женщин на борту. Среди пассажиров были певица Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, инженер NASA Айша Боуи, активистка Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и журналистка, пилот и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
Это событие стало знаковым, так как впервые с 1963 года, когда советская космонавтка Валентина Терешкова совершила одиночный полёт на Востоке-6, в космос отправился полностью женский экипаж.
Полёт длился около 10 минут, во время которых пассажиры испытали состояние невесомости и насладились видами Земли с высоты. Ракета успешно вернулась на Землю, приземлившись неподалеку от стартовой площадки в западном Техасе.
По словам Кэти Перри, во время полёта её переполняло чувство любви.
"Это высочайший кайф, и это капитуляция перед неизведанным, доверие. … Я не могу не рекомендовать этот опыт", - сказала певица.
Когда её спросили, напишет ли она песню об этом путешествии, она ответила: "О, конечно, 100%".
Представитель Blue Origin Билл Киркос сообщил CNN, что некоторые пассажиры рейса летали бесплатно. Но в компании отказались сообщить, кто не оплатил перелёт.
Невеста Безоса сказала, что вид из космоса оказался не таким, как она ожидала.
"Земля выглядела такой - такой тихой", - сказала она. - "И ты смотришь на нее и думаешь: "Мы все вместе в этом замешаны".