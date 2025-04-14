Компания Blue Origin успешно осуществила суборбитальный полёт ракеты New Shepard с экипажем из шести женщин на борту. Среди пассажиров были певица Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, инженер NASA Айша Боуи, активистка Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и журналистка, пилот и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.​

Это событие стало знаковым, так как впервые с 1963 года, когда советская космонавтка Валентина Терешкова совершила одиночный полёт на Востоке-6, в космос отправился полностью женский экипаж. ​

Полёт длился около 10 минут, во время которых пассажиры испытали состояние невесомости и насладились видами Земли с высоты. Ракета успешно вернулась на Землю, приземлившись неподалеку от стартовой площадки в западном Техасе.