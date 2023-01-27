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Кэшбэк за поездку по стране хотят ввести в Казахстане Сегодня, 12:01
82
Сегодня, 12:01
82

Кэшбэк за поездку по стране хотят ввести в Казахстане

В Казахстане хотят ввести субсидию за отдых. В Минкультуры и спорта предлагают возвращать 20 процентов от стоимости приобретённого тура внутри страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК. Об инициативе создания так называемого туристического кешбека в пятницу, 27 января, рассказал на третьей коллегии ведомства министр Асхат Оралов.

Программа, которую предлагает ввести министр, позволит возвращать гражданам до 20 процентов от стоимости тура во время менее активного сезона для отдыха в случае, если путёвки были приобретены в официальных турагентствах. К примеру, возврат 20 процентов от стоимости тура будет распространяться на новые направления по Абайской и Улытауской областям, а на популярные и излюбленные направления, такие как Алматы, Бурабай – кешбэк составит 10 процентов.

"Мы начнём работу для того, чтобы полноценно и качественно проработать все механизмы такой программы. Кешбэк станет новым инструментом, чтобы сделать более привлекательным внутренний туризм. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам. Считаю, что нашему министерству следует ускорить рассмотрение вопроса по внедрению туристического кешбэка", — отметил Асхат Оралов.

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#туризм #субсидии #Казахстан #деньги
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:01
82
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