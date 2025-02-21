По акту прокурора возвращены государству гидротехнические сооружения Кенгирского водоохранилища, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из достояний области Ұлытау, а также главным регулятором воды для энергетики и ирригации является Кенгирское водохранилище.

Водоем, сооруженный в 1952 году (319 млн кубометров) и его гидротехнические сооружения являются стратегическими объектами, а значит должны находиться в госсобственности.

В свое время они были переданы на баланс градообразующего предприятия ТОО "Kazakhmys Distribution".

Для их возврата прокуратурой области внесено представление на имя Министра водных ресурсов.

Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема передачи объекта.

Теперь перед уполномоченными органами стоит задача по проведению многофакторного обследования водохранилища и его гидротехнических сооружений, для принятия дальнейших мер по их модернизации.