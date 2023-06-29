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Кенесары хану установят памятник в Жамбылской области
Памятник Кенесары Касымову откроют в Жамбылской области. Монумент из меди установят на спонсорские средства вдоль автобана "Западная Европа – Западный Китай" в Меркенском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Эскиз 9-метровой скульптуры последнему хану Казахского ханства одобрила надзорная комиссия. Полководец изображён сидящим, с кинжалом в руках, а под ним волчья шкура, на плечи накинут шапан, а на голове – ханский головной убор. Неподалеку от памятника построят парковку для автомобилей и благоустроят территорию.
"Кенесары хан никогда не сидел на троне. Больше 20 лет воевал за освобождение земель, участвовал в военных сражениях, поэтому времени на отдых у него не было. Эта композиция отражает его боевой настрой", - сказал директор КГУ "Дирекция по охране историко-культурных памятников" Куаныш Даурембеков.
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