Кенесары хану установят памятник в Жамбылской области

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Памятник Кенесары Касымову откроют в Жамбылской области. Монумент из меди установят на спонсорские средства вдоль автобана "Западная Европа – Западный Китай" в Меркенском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Эскиз 9-метровой скульптуры последнему хану Казахского ханства одобрила надзорная комиссия. Полководец изображён сидящим, с кинжалом в руках, а под ним волчья шкура, на плечи накинут шапан, а на голове – ханский головной убор. Неподалеку от памятника построят парковку для автомобилей и благоустроят территорию.