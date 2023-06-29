Лента новостей

24.kz Сегодня, 05:44
233
Сегодня, 05:44
233
Фото: 24.kz

Кенесары хану установят памятник в Жамбылской области

Памятник Кенесары Касымову откроют в Жамбылской области. Монумент из меди установят на спонсорские средства вдоль автобана "Западная Европа – Западный Китай" в Меркенском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Эскиз 9-метровой скульптуры последнему хану Казахского ханства одобрила надзорная комиссия. Полководец изображён сидящим, с кинжалом в руках, а под ним волчья шкура, на плечи накинут шапан, а на голове – ханский головной убор. Неподалеку от памятника построят парковку для автомобилей и благоустроят территорию. 

"Кенесары хан никогда не сидел на троне. Больше 20 лет воевал за освобождение земель, участвовал в военных сражениях, поэтому времени на отдых у него не было. Эта композиция отражает его боевой настрой", - сказал директор КГУ "Дирекция по охране историко-культурных памятников" Куаныш Даурембеков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:44
233
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх