Кенес Ракишев высказался о возможности бойкота Казахстаном чемпионата мира по боксу

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Бокс завоевал огромную популярность в Казахстане, встав в один ряд с национальными видами спорта. В Казахстане много специалистов и болельщиков, которые с тревогой наблюдают за ситуацией в мировом любительском боксе, а именно, продолжающимися разногласиями между МОК и АИБА. Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев прокомментировал BaigeNews.kz ситуацию в мире и рассказал, как федерация организует подготовку казахстанских боксёров в условиях глобального противостояния.

По решению Международного олимпиймского комитета (МОК), на Олимпийских играх-2024 в Париже соревнования боксёров пройдут без участия Международной ассоциации любительского бокса (IBA). Поэтому и квалификация на главные старты четырёхлетия в боксе будет проходить по-особенному.

"Основное для нас квалификационное мероприятие - это Азиатские игры 2023 года в Китае, там боксёры будут получать лицензии на Олимпийские игры-2024. В целом, будет достаточно новая для любительского бокса система, которую разработал МОК по примеру некоторых других видов спорта, это система начисления баллов. Мы сейчас её изучаем, чтобы понять, как правильно подготовиться, чтобы получить максимум олимпийских лицензий. Мы сейчас сконцентрированно готовимся к Азиаде, после неё будет ещё один мировой квалификационный турнир, который также пойдёт в зачёт, где можно будет получить лицензию. Исходя из показанных результатов будет понятно, кто из боксёров получит лицензии, чем раньше они их получат, тем раньше начнут целенаправленную подготовку к Парижу-2024", - сказал Ракишев.

В то же время, результаты чемпионатов мира 2023 года, которые проведет IBA в 2023 году в Индии и Узбекистане не станут основанием для попадания боксёров на Олимпиаду. Поэтому, по словам Ракишева, основной упор в 2023 году казахстанские мужская и женская сборные по боксу сделают на выступлении на Азиатских играх, намеченных на конец лета.

Будет ли бойкот чемпионатов мира со стороны Казахстана?

Что касается чемпионатов мира по боксу, организуемых IBA, то уже сейчас сборная США заявила, что пропустит их, и не только по причине отсутствия квалификационного статуса у этих соревнований, но и в том числе из-за возможного участия в них российских и беларусских боксеров под национальными флагами, что по-прежнему противоречит рекомендациям МОК.

Кенес Ракишев, комментируя ситуацию, отметил, что противостояние между IBA и МОК длится не один год. Тем более, что квалификацию и выступление боксёров на прошедшей в 2021 году Олимпиаде в Токио также провел сам МОК, отстранив IBA. Несмотря на это, он полагает, что участие казахстанских боксёров в чемпионатах мира, проводимых IBA, необходимо им с точки зрения набора соревновательного опыта.

"Что касается моментов, где решения принимают команды США, другие европейские команды о том, что они не приедут на чемпионат мира, с сожалением я считаю, что это для нас плохо, потому что будет меньше конкуренции, но мы ничего не можем поделать в этой ситуации. Если наша команда примет решение не участвовать в чемпионате мира, я думаю, многие болельщики Казахстана расстроятся, во-первых, а мы не имеем право разочаровывать болельщиков. К тому же, мы считаем, что не так много в принципе сейчас международного уровня соревнований есть в любительском боксе, поэтому чемпионат мира для нас очень важен для практики и получения опыта, мы готовимся и обязательно будем участвовать, завоёвывать медали", - заверил Президент Казахстанской федерации бокса.

Есть ли резерв?

Не секрет, что смена поколений в любом виде спорта — болезненный, но необратимый процесс. В идеале, на смену действующим лидерам взрослой сборной должны прийти молодые спортсмены, которые смогут побеждать. Прошедший чемпионат мира среди молодёжи в Испании показал, что в стране подрастает яркое новое поколение боксёров. На молодёжном мировом первенстве команда заняла третье место в общемедальном зачёте, выиграв 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу.

"Федерация благодарит молодёжную сборную, в том числе тренерский состав, медиков, мы считаем, что у нас подрастает достойное поколение, которое может достойно заменить лидеров взрослой сборной в будущем, особенно в женском боксе. Как вы видите, на молодёжном уровне они добились высоких результатов и мы считаем, что дальнейшие успехи в их карьере будут закономерны. Федерация будет им помогать, и сейчас мы тоже хотели отметить их достойный результат. Мы поощрили их по итогам чемпионата денежными премиями, общий призовой фонд 20 миллионов тенге", - сказал Ракишев.

Несколько спортсменов из молодёжной мужской и женской команды вскоре перейдут во "взрослый" разряд.