Кэмерон завершил работу над сценарием пятой части "Аватара"

Канадский кинорежиссер, обладатель премий "Оскар" Джеймс Кэмерон и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма киновселенной "Аватар". Об этом сообщает издание "Известия", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Джеймс Кэмерон рассказал в интервью журналу People.

"Мы полностью написали (сценарий — прим.) пятого фильма, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к этому моменту", — сообщил режиссер.

Он также добавил, что будущее "Аватара" как франшизы будет развиваться по примеру других известных саг — "Звездных войн" и "Звездного пути".

В настоящее время его команда продолжает работу над новыми фильмами, так как хочет привнести позитивный посыл и красоту в научно-фантастический жанр в кинематографе, большинство картин в котором представляют собой антиутопии.

"Мы ("Аватар" — прим. ) всё еще молодая вселенная. У нас всего два фильма, сейчас мы на полпути к третьему. Чтобы оказывать такое влияние на культуру в течение долгого времени, нужно вложить в это всю свою душу и энергию", — заявил он.

"Аватар: путь воды", переведённый на казахский язык, установил абсолютный рекорд по кассовым сборам и посещаемости в Казахстане.

В 2022-м за счет средств государства произведен дубляж трёх фильмов. Это "Черная пантера: Ваканда навеки" и обе части "Аватара". На вторую затрачено 29 миллионов тенге.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Съемки "Аватара-2" начались в 2017 году. Из-за пандемии их остановили на несколько месяцев, и завершили работы только после улучшения эпидобстановки.