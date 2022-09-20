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"Келін - тоже человек". Казахстанок учат самообороне тренеры из США и Европы
В Астане прошёл тренинг для женщин по самообороне, передаёт BaigeNews.kz. Шестидневное обучение организовано Дипломатической миссией США в Казахстане, ESD Global и Консорциумом учёных по гендерным вопросам в сотрудничестве с Альянсом женских сил и Назарбаев Университетом. 15 женщин из разных регионов Казахстана обучались противодействию вербальному, психологическому и физическому насилию. Участницам полностью оплатили транспорт и проживание в столице.
"Мы хотим дать женщинам инструменты для защиты от насилия"
"Самозащита для расширения прав и возможностей (ESD) - это инновационный образовательный инструмент по предотвращению насилия, который, как было доказано, эффективно снижает уровень насилия. (...) Слушатели смогут научиться отстаивать свои права в условиях стресса, в случаях столкновения с жестоким обращением, принуждением и нарушением границ. Физически защитить себя от насилия, совершаемого как незнакомыми, так и знакомыми личностями", - рассказали в посольстве США.
Обучали женщин инструкторы из США и Европы. Одна из них - Гентиана Сусай. Женщина является юристом в области прав человека. С 2017 года она начала сочетать этот опыт с боевым искусством айкидо для расширения прав и возможностей жертв торговли людьми, а также женщин и девочек.
"Я сама работаю уже 20 лет с жертвами насилия, секусального, домашнего, а также торговли людьми. И этот проект направлен на то, чтобы не только дать им какие-то инстурменты, чтобы предотвратить в будущем насилие. А также и для того, чтобы они исцелились от своих прошлых травм и могли помогать другим. Это не терапия, но это помогает им восстановиться после травмы. Это помогает соединить разум и тело, потому что на каком-то этапе это было разрушено. И найти свою внутреннюю силу", - сказала Гентиана Сусай.
По её словам, каждая вторая женщина в мире, хоть раз в жизни сталкивалась с каким-либо видом насилия.
"Насилие может быть разных форм - от каких-то нежелательных ситуаций вплоть до жестокости. Экономическое, психологическое, физическое, сексуальное насилие. Поэтому нам нужно несколько инструментов, чтобы мы могли реагировать на такие ситуации. Мы используем вербальные навыки и физические. Мы работаем с языком тела, с голосом, тембром, учим быть на стороже и внимательными, физическим приёмам и силе слова - как попросить помощи и как сказать кому-то, что ты не хочешь конкретной ситуации. И всё это помогает человеку овладеть этими инструментами, чтобы в нежелательных ситуациях он мог реагировать правильно. Физические навыки важны, потому что укрепляют словесные. Мы хотим, чтобы наши участницы поняли, что это их право - защищать себя. И ответственность всегда лежит на агрессоре. Это не то, во что я одета, или что я сделала или не сделала. Если произошло насилие, то это не моя вина - ответственность на человеке, который выразил агрессию", - подчеркнула инструктор.
Женщин, переживших насилие, иногда можно определить, даже когда они не рассказывают об этом.
"Это проявляется, когда женщины не хотят участвовать в каких-то активностях, упражнениях, они очень скованы, стеснительны, им трудно сказать "нет", не всегда хотят говорить о своём прошлом, и мы уважаем это решение. Но когда курс продолжается, и они чувствуют себя в безопасной среде, они проявляют эмоции, делятся и даже могут заплакать. Это признаки того, что они исцеляются. Когда они попадают в приюты, они находятся в подавленном состоянии, не хотят ничего делать. Просто сидят, телевизор смотрят. Не хотят активно ни во что вовлекаться. Но с каждым днём такого тренинга они начинают оживляться, разговаривать с другими участницами, делиться, быть более активными. Мы как инструкторы готовы, что в нашей группе половина людей могут быть теми, кто пережил насилие в какой-то момент в прошлом. Мы создаём им безопасную среду. И если хоть одна женщина в группе пережила насилие, мы хотим, чтобы она нашла в себе силы жить дальше. Я хочу, чтобы они сами раскрылись и рассказали о том, что пережили", - сказала Гентиана Сусай.
В основном жертвы насилия в Казахстане - это дети
Одна из таких женщин Ляззат Ракишева - в детстве она пережила систематическое сексуальное насилие. Впервые это случилось в шесть лет, насильником оказался сосед.
"Из-за этого у меня всю жизнь был страх. После 37 лет я написала книгу о детском насилии "Ляззат - навстречу судьбе". В ней рассказала, что со мной происходило и как. Мне бы хотелось, чтобы эта книга помогла молодёжи избежать насилия. После выпуска книги ко мне обратилось очень много жертв насилия, более ста женщин. Я всегда думала, что я одна жертва насилия, почему-то с детства у меня была такая мысль. Но позже я поняла, что таких женщин очень много. В нашей стране это есть, нельзя об этом молчать или скрывать это. Я решила вступить и возглавить общественный фонд Human rights lawyers, который занимается защитой женщин и детей от насилия. Проект ESD Global дал мне почувствовать, что мы можем предотвратить насилие. Упражнения, которые мы учили тут, нужно показать нашим студентам, школьницам. Это поможет предотвратить насилие. В некоторых упражнениях нас учат говорить "нет". В основном, жертвы насилия не могут сказать "нет". Но, оказывается, бояться не нужно", - считает Ляззат Ракишева.
Кроме того, Ляззат Ракишева является адвокатом-стажёром у известной правозащитницы Айман Умаровой.
"У нас очень много жертв насилия, в основном, это дети. У нас есть "ұят", когда говорить об этом "стыдно и нельзя". 80 процентов насильников - это родственники, знакомые, близкие люди. И только 20 процентов - это посторонние. У нас менталитет такой, что мужчинам мы порой боимся говорить "нет", не можем смотреть им в глаза. А здесь нас этому учат - смотреть прямо в глаза и отстаивать свои границы. И если девочка, которая растёт, научится говорить "нет", я думаю, это тоже может помочь. Я каждый год езжу с лекциями в регионы, где обучают девочек - в педколледжи, медколледжи. И я буду рассказывать им о том, как защищаться и как применять эти упражнения", - сказала Ляззат Ракишева.
"Келін - тоже человек"
Жанар Нурмышева из Туркестанской области пережила бытовое насилие. Когда-то женщине хватило смелости и сил уйти от мужа-агрессора. И сейчас она также занимается защитой прав женщин.
"Я знаю, что такое физическое насилие не понаслышке. Я всё это пережила. Я вовремя нашла профессионального психолога, прошла терапию и теперь могу говорить об этом свободно, без слёз. Я рада, что попала на этот тренинг. Мне, во-первых, хотелось самой научитсья защищаться. Во-вторых, я хочу научить этому женщин из своего Сарыагашского района. Ведь южный регион считается проблемным, у нас присходит много фактов бытового насилия. И жертвы не могут дать отпор. Не могут ни уйти, ни попросить о помощи. Потому что казахский менталитет порой заставляет терпеть всё это. "Ты должна терпеть, молчать и слушаться мужа". Но мы живём в 21 веке, женщина должна уметь заступиться за себя, нужно давать отпор, если над тобой издеваются. Нельзя терпеть по 20-30 лет", - уверена Жанар Нурмышева.
Женщинам, которые сейчас переживают бытовое насилие, она советует обращаться в полицию, писать заявления, чтобы наказать агрессора по закону. Также она призывает не стесняться обращаться за медицинской помощью, если этого требует ситуация.
"Кричать о помощи нужно так, чтобы все услышали. Келін - тоже человек. У нас южный менталитет, культура. Но нужно искоренять насилие постепенно, шаг за шагом. Москва не сразу строилась. Мы помогаем жертвам бытового насилия, даём им ту помощь, которую они не получили от родственников. Мы тесно работаем с полицией, прокуратурой, больницей, заключили меморандум. Работаем оперативно. Есть юристы. И если надо, помогаем женщинам с крышей над головой", - сказала Жанар Нурмышева.
Элина Еникеева приехала из Шымкента. Она тоже работает в сфере защиты прав женщин и детей.
"Мы охватываем Шымкент и Туркестанскую область. Я не сталкивалась с насилием, но пришла в эту сферу, чтобы помочь людям, защитить их. Для нас важно, чтобы не нарушались права людей", - сказала Элина Еникеева.
Она подтвердила слова предыдущей участницы тренинга о сложной ситуации с правами женщин в южных регионах страны.
"У нас менталитет такой, что женщина не всегда может реализовать свои права. Если она выходит замуж, становится бесправной. Женщина у нас уязвима. Не всегда может постоять за себя и находится в безвыходной ситуации. Ей некуда идти, потому что родители её не примут назад, ведь это считается позором для семьи. Более того, имущество, которое приобретается в браке, нередко записывается на родственников мужа, чтобы женщина в случае развода осталась ни с чем. Мы сталкиваемся ежедневно с тем, что и женщины, и дети подвергаются домашнему насилию. Есть даже такое, что взрослые подвергаются насилию от своих детей", - говорит Элина Еникеева.
Тренинг ESD Global она считает очень важным.
"Навыки, которые я получила здесь, хочу передать женщинам в своём регионе. Поделиться с теми, кто либо подвергался насилию, либо это будут молодые девушки, которые только вступают в жизнь, школьницы, студентки, чтобы они в будущем могли постоять за себя. Ведь и они в будущем создадут свои семьи", - сказала Элина Еникеева.
Среди тренеров, которые обучают участниц также:
- Бьянка Урбановска является основательницей "ZA SEBA: Безопасность без стыда" - единственной организации по самозащите для расширения прав и возможностей в Словакии. Она имеет четырЁхлетний опыт работы инструктором по самообороне и научила более сотни женщин и подростков тому, как постоять за себя в домашней, школьной и корпоративной среде. Она выступила помощником инструкоров в ходе обучения в Албании (2021) и Праге (2022).
- Динара Жаксынбек имеет более восьми лет опыта в области социального иэкономического развития, работая в частности с женщинами и молодежью. Динара присоединилась к организации ESD Global в апреле 2022 года в качестве странового координатора в Казахстане. В мае 2022 приняла участие в ESD тренинге в Праге.
- Дженнифер Бантинг дважды пережила нападение. Первое обучение она прошла в октябре 2002 года после чего продолжила посещать все курсы в дальнейшем. Дженнифер начала ассистировать на занятиях с 2003 года и оттачивала свои навыки в течение шести лет, прежде чем начать обучение инструкторов в 2009 году. Дженнифер живет и преподает в Лос-Анджелесе.
- Дон Харт проявил интерес к обучению, когда его, в прошлом девушка, а ныне супруга, занималась стала обучаться. Его поддержка и интерес переросли в участие, а затем в 25-летние отношения с самообороной и личной безопасностью (IPS). Он имеет опыт работы в боевых искусствах, изучает Тан Сун До. Он был членом Клуба каратэ штата Мичиган и активно участвовал в турнирных боях во время учёбы в колледже.
- Александр Друсаков более 10 лет в самообороне (Крав-мага, черный пояс первой степени), пять лет преподавания боевых искусств, три года из них с акцентом на самооборону для женщин и один год в качестве инструктора по ударной технике. Выпускник Уингейта (Израильский институт спорта) с сертификатом тренера Крав-Мага. Основатель бесплатного проекта Fem Krav Maga, который обучал женщин технике Крав-Мага с помощью бесплатного видеокурса YouTube и бесплатных семинаров. Алекс также является русскоязычным микроблогером, который пишет Facebook о проблемах дискриминации женщин, бытовом насилии и жестоком обращении, а также о расширении прав и возможностей женщин.
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