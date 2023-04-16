KEGOC устранил аварию на ЛЭП в Экибастузе

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Линия электропередачи Экибастузская – Агадырь, которая вышла из строя в субботу из-за сильного ветра, снега и метели, снова работает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOC".

"После завершения аварийно-восстановительных работ введена в работу линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Нормальная схема транзита 500 кВ "Север-Юг" Казахстана восстановлена. На время проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение потребителей обеспечивалось в полном объёме за счет задействования резервов мощности объединенной энергосистемы Казахстана и Центральной Азии", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, ЧП произошло ночью 14 апреля. ЛЭП отключилас из-за непогоды: ураганного ветра 30 метров в секунду, метели и снега. Протяжённость составляет порядка 460 километров.