Оператор энергосистемы KEGOC предложил повысить свои тарифы с начала апреля. Об этом стало известно в ходе слушаний, организованных комитетом по регулированию естественных монополий, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте АО "KEGOC" сообщили о состоявшихся публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта изменений тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги.

По данным компании, к данному шагу привели несколько факторов: изменение стоимости стратегических товаров, корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов, а также изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников.

"Основной причиной изменения тарифов является рост предельных тарифов на электрическую энергию с 1 февраля 2025 года. В частности, стоимость электроэнергии для единого закупщика возросла с 13,1 тенге/кВтч до 24,68 тенге/кВтч. Это привело к увеличению затрат на возмещение технологических потерь электроэнергии и росту тарифов", - заявили в АО.

С февраля многие электростанции уже повысили свои тарифы с одобрения Минэнерго.

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