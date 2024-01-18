KEGOC и QazaqGaz исключили из списка приватизации

KEGOC и QazaqGaz останутся под государственным контролем, как следует из обновленного постановления приватизации, передаёт BaigeNews.kz.

"Разделы "Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" и "Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" исключить", - говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, на IPO/SPO к 2025 году планируют вывести пять портфельных компаний. В частности, в 2024-2025 годах — АО "Национальная компания "QazaqGaz".