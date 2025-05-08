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Казахстан уходит от бумажной таможни

Сегодня, 13:47
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КГД Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: КГД

Комитет государственных доходов продолжает поэтапное внедрение информационной системы Keden, которая должна заменить действующие платформы "АСТАНА-1" и "Единое окно по экспортно-импортным операциям". Новый цифровой инструмент направлен на упрощение и ускорение таможенных процедур, а также повышение прозрачности и контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Система Keden обеспечивает полное цифровое взаимодействие между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности. Внедрение уже включает 30 интеграций с государственными и коммерческими информационными системами, что позволяет сократить бумажный документооборот и автоматически получать необходимые данные.

Основные этапы внедрения:

  • Апрель 2024 года — запущены модули электронного декларирования экспресс-грузов.
  • Сентябрь 2024 года — внедрён модуль учёта товаров для личного пользования (МЦПС "Хоргос").
  • Ноябрь 2024 года — заработали модули по транзиту, временному хранению, управлению рисками, регистрации сертификатов и др.
  • Январь–апрель 2025 года — добавлены модули по декларированию транспортных средств, международной почты, 9 таможенных госуслуг.
  • С 22 апреля 2025 года — введён модуль пассажирской таможенной декларации.

Текущие итоги:

  • Подано более 837 тыс. предварительных уведомлений.
  • Выпущено 539 тыс. транзитных деклараций.
  • Оформлено 87 тыс. документов хранения товара.
  • Зарегистрировано 28 тыс. сертификатов обеспечения уплаты ТПиН.
  • Выпущено более 119 тыс. деклараций на транспортные средства.
  • Задекларировано свыше 1 млн международных почтовых отправлений и 53 тыс. пассажирских деклараций.

До конца 2025 года планируется полный запуск всех модулей Keden, включая автоматизацию контроля на всех этапах, фиксацию нарушений и предзаполнение деклараций с отслеживанием статуса в реальном времени. Пользователи смогут работать через интерфейс с автозаполнением, встроенными подсказками и логическим контролем.

Для участников внешнеэкономической деятельности действует круглосуточная служба поддержки.

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