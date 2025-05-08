Комитет государственных доходов продолжает поэтапное внедрение информационной системы Keden, которая должна заменить действующие платформы "АСТАНА-1" и "Единое окно по экспортно-импортным операциям". Новый цифровой инструмент направлен на упрощение и ускорение таможенных процедур, а также повышение прозрачности и контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Система Keden обеспечивает полное цифровое взаимодействие между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности. Внедрение уже включает 30 интеграций с государственными и коммерческими информационными системами, что позволяет сократить бумажный документооборот и автоматически получать необходимые данные.

Основные этапы внедрения:

Апрель 2024 года — запущены модули электронного декларирования экспресс-грузов.

Сентябрь 2024 года — внедрён модуль учёта товаров для личного пользования (МЦПС "Хоргос").

Ноябрь 2024 года — заработали модули по транзиту, временному хранению, управлению рисками, регистрации сертификатов и др.

Январь–апрель 2025 года — добавлены модули по декларированию транспортных средств, международной почты, 9 таможенных госуслуг.

С 22 апреля 2025 года — введён модуль пассажирской таможенной декларации.

Текущие итоги:

Подано более 837 тыс. предварительных уведомлений.

Выпущено 539 тыс. транзитных деклараций.

Оформлено 87 тыс. документов хранения товара.

Зарегистрировано 28 тыс. сертификатов обеспечения уплаты ТПиН.

Выпущено более 119 тыс. деклараций на транспортные средства.

Задекларировано свыше 1 млн международных почтовых отправлений и 53 тыс. пассажирских деклараций.

До конца 2025 года планируется полный запуск всех модулей Keden, включая автоматизацию контроля на всех этапах, фиксацию нарушений и предзаполнение деклараций с отслеживанием статуса в реальном времени. Пользователи смогут работать через интерфейс с автозаполнением, встроенными подсказками и логическим контролем.

Для участников внешнеэкономической деятельности действует круглосуточная служба поддержки.