Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) на минувшей неделе перешел под контроль государственной Компании по управлению возвращенными активами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отчет университета.

С 27 февраля университет был передан новому акционеру. Так, новым владельцем КБТУ является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", единственным учредителем и участником которого является правительство РК.

До этого момента КБТУ находился в руках Фонда образования Нурсултана Назарбаева, основным бенефициаром которого является Динара Кулибаева, дочь первого президента Казахстана.

На сайте фонда КБТУ продолжает числиться среди его активов, наряду с другими университетами, где фонд является совладельцем. При этом сам университет на своем сайте не сообщает об изменениях в составе акционеров.

К слову, Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) был основан 3 августа 2001 года по постановлению правительства Казахстана. Учредителями университета стали Министерство образования и науки РК с казахстанской стороны и посольство Великобритании в Казахстане с британской.

С 2003 года университет находился под контролем одного акционера – Национальной компании "КазМунайГаз", в соответствии с постановлением правительства РК от 26 сентября.

Однако в 2018 году университет пережил важный этап в своей истории: в рамках программы приватизации, утвержденной постановлением правительства РК №1141 от 30 декабря 2015 года, пакет акций КБТУ был продан Общественному фонду "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".