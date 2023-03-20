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  • "КазТрансОйл" успешно отгрузило казахстанскую нефть на экспорт
kaztransoil.kz Сегодня, 17:11
53
Сегодня, 17:11
53
Фото: kaztransoil.kz

"КазТрансОйл" успешно отгрузило казахстанскую нефть на экспорт

В порту Актау успешно завершилась первая тестовая отгрузка нефти в объеме 6 900 тонн с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KASE.

Грузоотправителем нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd. 

По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута. 

Представитель филиала сообщил, что компания продолжит сотрудничество по развитию резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Республики Казахстан и АО НК "КазМунайГаз".

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Сегодня, 17:11
53
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