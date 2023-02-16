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КазТрансОйл уличили в создании искусственных препятствий при проведении тендеров
Главная транспортная прокуратура выявила в деятельности АО "КазТрансОйл" факты искусственного ограничения круга потенциальных поставщиков при помощи установки излишних квалификационных требований, передаёт BaigeNews.kz.
"Обществом способом открытого конкурса планировалось закупить услуги по аренде автотранспортных средств на общую сумму 12,8 миллиарда тенге. Для подтверждения квалификации требовались дипломы по специальности "инспектор дорожный/техник/инженер-механик", что выходило за рамки предмета тендера по аренде автомобилей", - сообщили в прокуратуре.
Такая же ситуация возникла при закупке услуг по содержанию административного здания Национального оператора по транспортировке нефти на 460 миллионов тенге. По тендерной документации предприниматель должен был подтвердить наличие лицензии по охранной деятельности и предоставить разрешительные документы по сортировке и уничтожению отходов.
Из-за нарушения принципов добросовестной конкуренции по акту прокуратуры тендеры отменили.
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