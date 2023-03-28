"КазТрансОйл" начал отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан

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Казахстанская компания "КазТрансОйл" сообщила о начале отгрузки 25 тысяч тонн российской нефти для Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан по маршруту "Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр" (налив в железнодорожные цистерны)", - говорится в сообщении.

Отметим, транспортировка нефти осуществляется в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Минэнергетики.

В этом году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн.