Токаев дал поручение по финансовому оздоровлению "Казпочты"
Объем почтовых отправлений в Казахстане вырос на 26%.
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Глава государства принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову, передаёт BaigeNews.kz.
Президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за 2024 год, финансовом положении и перспективных направлениях развития.
Как сообщила Асел Жанасова, за последние два года "Казпочта" добилась чистой прибыли и внесла в бюджет 45 млрд тенге налогов и пошлин.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что "Казпочта" впервые вошла в ТОП-50 почтовых операторов мира по рейтингу Всемирного почтового союза. Благодаря оптимизации логистических процессов объем почтовых отправлений вырос на 26%, включая 20 млн обработанных посылок, из которых 9 млн – международные.
Главе государства было доложено, что в ходе реализации проекта HomePost открыто 180 пунктов выдачи заказов в магазинах у дома, а в 2025 году их количество достигнет 1000. В рамках сотрудничества с YTO Express привлечены инвестиции в размере 50 млн долларов на модернизацию почтовой инфраструктуры.
Председатель правления АО "Казпочта" рассказала Президенту о внедрении инноваций для повышения качества услуг. Совместно с компаниями Japan Post, Toshiba и Cainiao осуществляются проекты в сферах логистики и транзита. Кроме того, продолжается развитие сервиса Keruen, обеспечивающего удобный доступ к международным маркетплейсам.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация, что в партнерстве с турецкой компанией S-Sistem планируется строительство мультимодального склада площадью 15 000 м² на территории аэропорта Актобе.
По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании, развитию транзитно-логистического потенциала в сфере электронной торговли в страны СНГ и внедрению цифровых решений.
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