"Казпочта" планирует использовать "Яндекс" для доставки из почтовых отделений

Фото: kazpost.kz

В рамках Almaty Digital Forum представители "Казпочты" рассказали о планах инвестировать в улучшение клиентского сервиса. В основе проекта — внедрение технологий "Яндекс Доставка": запуск доставки посылок из отделений до двери получателя в удобное ему время, автоматическое планирование маршрутов для курьеров и мониторинг качества доставки в реальном времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, "Казпочта" планирует автоматизировать процесс построения маршрутов для своих курьеров. Группировать адреса в маршруты и выбирать оптимальный порядок объезда точек с учётом данных о пробках, необходимого времени доставки и сотен других параметров теперь будут алгоритмы. Новый подход поможет эффективно использовать ресурсы курьеров и транспорта и повысить уровень услуг для клиентов.

Кроме трансформации самого процесса доставки, планируется внедрить мониторинг качества доставки. Прозрачность позволит исключить разночтение информации, анализировать причины отклонения от маршрутов, опозданий и других проблем и профилактировать их возникновение.

Для оптимизации маршрутов и мониторинга будут использоваться решения от Яндекс Маршрутизации. Также планируется запуск услуги доставки отправлений из супермаркета посылок до двери получателя в выбранное им время.

"Для нас важно, чтобы услуги Казпочты были удобны для современных занятых людей, которые привыкли покупать онлайн и получать различные услуги по клику в приложении. Технологические решения от Яндекса помогут нам быстрее автоматизировать некоторые процессы, например, построение маршрутов для курьеров в загруженных городах, и предложить новые услуги для наших клиентов", — пояснила Асел Жанасова, председатель Правления АО "Казпочта".

После аппробации пилотных проектов доставку запустят в Алматы и Астане, а затем масштабируют на другие города.