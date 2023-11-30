КазНУ имени аль-Фараби: наши студенты не проживали в сгоревшем хостеле

Казахский национальный университет имени аль-Фараби опроверг информацию о том, что в "Almaty Hostel" проживали студенты вуза, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе вуза заявили, что в хостеле Алматы, где произошёл пожар, студенты КазНУ имени аль-Фараби не проживали.

Ранее в акимате Алматы также сообщали, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

"Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", - сообщили в акимате Алматы.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщили уже о троих пострадавших.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.

Департамент полиции Алматы установил личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы.

По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК.

Работает горячая линия.