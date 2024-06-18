Казнить нельзя помиловать? Чем интересно дело о заказном убийстве активиста Галы Бактыбаева

В громком деле о заказном убийстве гражданского активиста из Карагандинской области Галы Бактыбаева поставлена точка. После двух оправдательных приговоров Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области вынес свой вердикт, приговорив троих подсудимых к 15,5 и 16 годам лишения свободы. На днях апелляционная коллегия вердикт суда оставила прежним. Между тем, общественность назвала и сам процесс, и его финал парадоксальным. Почему – узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Затянувшийся процесс

Преступление совершено пять лет назад в Карагандинской области, но в конце концов дело "ушло" в Акмолинскую.

Напомним, общественному деятелю и активисту Галы Бактыбаеву из посёлка Атасу Жанааркинского района Карагандинской области было 59 лет, когда его застрелили во дворе собственного дома. Это произошло в ночь на 28 мая 2019 года. По данным экспертов, было два выстрела из двуствольного ружья 16 калибра.

Что могло стать мотивом для убийства? Жители посёлка уверены: принципиальный, с обострённым чувством справедливости общественник многим мешал. Он регулярно поднимал острые социальные проблемы, распутывал незаконные коррупционные схемы, вывел на чистую воду немало ответственных лиц. Но есть и мнения о том, что активист свою разоблачительную деятельность вёл не бескорыстно. Так или иначе, одна самых крупных побед Галы – в деле местной компании "Жезказган Энергосбыт". Как утверждал Бактыбаев, она "подняла" более миллиарда тенге на незаконном повышении тарифов на электроэнергию. Сумма должна была вернуться населению, а сам общественник как представитель в суде должен был получить свой процент – 30 миллионов. Для 2019 года это были немалые деньги, однако Галы их так и не увидел…

Итак, убийство назвали заказным, дело взяла на контроль Генпрокуратура. Судебный процесс с участием присяжных заседателей начался ровно через год после убийства – в мае 2020-го – и затянулся на долгих пять лет.

На скамье подсудимых оказались три местных жителя: бывший сотрудник отдела полиции Галым Ахметжанов, которому вменялась роль заказчика убийства; предприниматель Азамат Букенаев (организатора) и ранее судимый местный житель Иман Мияшев (исполнителя). К слову, Букенаев приходится убитому зятем: он женат на родной дочери Галы.

Обвинительный приговор после двух оправдательных

Впрочем, общественности этот затянувшийся процесс запомнится и другими моментами. Например, тем, что первые два суда полностью оправдали подсудимых. Они проходили в Караганде. Первый оправдательный приговор был отменён из-за того, что среди присяжных заседателей оказался уроженец Жанааркинского района. Второй суд вынес аналогичный, оправдательный, вердикт, но и его отменили по протесту прокуратуры – из-за "недостаточного исследования материалов негласных следственных действий" присяжными.

Далее среди отобранных присяжных оказалась родственница одного из полицейских, участвовавших в расследовании преступления. Решением Верховного суда дело направили для рассмотрения в Акмолинскую область.

Здесь Специализированный суд по уголовным делам вынес прямо противоположный приговор – признать подсудимых виновными в причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору; хулиганстве, совершённом с применением огнестрельного оружия; незаконном приобретении, хранении, ношении оружия и совершении убийства группой лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, из корыстных побуждений (по найму) активиста Галы Бактыбаева.

Апелляция оставила приговор без изменений

"Вердиктом присяжных подсудимые признаны виновными. Судом организаторам преступления Букенаеву и Ахмеджанову (статья 28 ч. 3, статья 107 ч. 2 п. 4, статья 99 ч. 2 п. 7, 8 Уголовного кодекса) назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому.

Исполнителям Мияшеву (статья 293 ч. 3, статья 107 ч. 2 п. 4, статья 99 часть 2 п. 7, 8, статья 106 ч. 1, статья 287 ч. 2 УК) – 16 лет лишения свободы. В его действиях признан опасный рецидив", – уточнили в Акмолинском областном суде.

В громком деле фигурирует ещё один фигурант – Эльдар Жакен, который участвовал в избиении активиста. В ответ на запрос корреспондента в суде дополнили, что ранее, до убийства, подсудимые в масках проникли во двор дома Бактыбаева, разбили окна и избили его.

Итак, Жакена признали виновным по части 2 пункту 4 статьи 107 Уголовного кодекса и назначили три года колонии. Но освободили от отбывания наказания, в связи с истечением его срока.

Такой приговор осужденных не устроил, они подали апелляционные жалобы. 11 июня этого года коллегия Акмолинского областного суда оставила их без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.

После оглашения вердикта апелляционной комиссии сторона осужденных возмутилась отсутствием перевода с государственного на русский язык самого судебного акта и пояснений к нему. По их словам, процесс вёлся на казахском, но некоторые его участники не владеют им в должной мере. Поэтому на протяжении всего процесса в зале работал переводчик.

Приговор узнали из СМИ до его оглашения

Между тем, сторона защиты осужденных обратила внимание на ряд моментов при рассмотрении дела в Акмолинской области. Самый, пожалуй, главный из них – нарушение, по их мнению, тайны совещательной комнаты. Приговор 24 января этого года был опубликован в СМИ за два часа до его оглашения в суде. Это удивило в первую очередь самих присяжных заседателей.

Сестра одного из осужденных и его общественник защитник Сымбат Букенаева вспоминает: о приговоре узнали от… земляков, находившихся в 800 км от Кокшетау.

"Наша сторона утром приехала из Жанаарки. Голосование началось утром в 10 часов, потом присяжные ушли на перерыв, оглашение назначили на 15.00. Мы сидели и ждали, в обед стали поступать звонки от жителей Жанаарки: "А что, их уже осудили? В интернете уже напечатали приговор". И вот мы видим: действительно, в 12:54 публикация с указанием сроков для каждого подсудимого. У меня есть эта ссылка, она до сих пор открывается как опубликованная в 12:54 часов. Потом они, видимо, стали спешно менять на 16 с чем-то, эта ссылка тоже есть. Мы сразу сделали протокол осмотра у нотариуса как доказательство и на первом заседании апелляционной комиссии вручили судье", – уверена Букенаева.

Однако апелляционная коллегия нарушения тайны совещательной комнаты в происходящем не усмотрела.

"Данное издание финансируется американской некоммерческой организацией, его штаб-квартиры находятся в Вашингтоне и Праге. Издание опубликовало информацию по времени Чехии, которое не совпадает с казахстанским", – пояснил сразу после оглашения судебного акта судья.

Такое объяснение участникам процесса показалось неубедительным.

"Событие происходит по казахстанскому времени, в каком случае о нём могут узнать в другой стране раньше, чем оно произошло? Только если оно было предопределено заранее, и информацию передали тоже загодя. Но нам пытаются внушить эту туфту в подтверждение того, что тайна совещательной комнаты не была нарушена. В любом случае в основе должно быть фактическое время по Казахстану", – возмущённо говорит Сымбат Букенаева. "При чём здесь Казахстан и штаб-квартира в Чехии? Они что – услышали приговор там вместе с Чехией, а мы только потом здесь узнали?", – недоумевает Дана Ахметжанова, сестра другого осужденного, экс-полицейского Галыма Ахметжанова.

Во время апелляции был поднят вопрос по голосованию присяжных заседателей, а именно какое количество проголосовало за оправдательный приговор и какое против.

Так, апелляционная коллегия пояснила, что во время голосования велась скрытая съёмка, и все прогнозы присяжных заседателей – это лишь предположения, знать доподлинно они не могут. Коллегия подчеркнула, что у суда имеются материалы о голосовании всех десяти присяжных заседателей.

"Пятеро голосовали за оправдательный приговор. Но шестеро (надо полагать, включая председательствующего судью – прим. авт.) – за обвинительный. Поэтому утверждение, что семь и более человек голосовали за оправдательный приговор, не соответствует действительности", – пояснил судья.

Доводы о давлении на присяжных заседателей также не нашли своего подтверждения, отмечалось в ходе заседания.

"Айтмагамбетова голосовала за оправдательный приговор, её голос именно так и принят судом", – заключила коллегия.

Защита подсудимых в апелляционной жалобе также указала на неоднократную смену председательствующих судей.

"На протяжении одного судебного процесса судьи сменялись несколько раз. В июле 2023 года после выбытия председательствующего судьи А. Косжанова его, согласно статье 333 УПК, сменил запасной судья Т. Бектурсынов. Но к концу судебного разбирательства, после рассмотрения дела в течение почти семи месяцев, его заменили на С. Калмагамбетова. Это вызывает сомнения: как как за такой короткий период времени судья Калмагамбетов, не выслушав, не увидев и не допросив всех свидетелей, может ознакомиться со столь сложным и запутанным делом?! В нём 86 томов, четыре уголовных дела, два из которых касаются только подсудимого Имана Мияшева", – говорит сестра осужденного Азамата Букенаева и его общественный защитник Сымбат Букенаева.

По её мнению, была нарушена статья 332 Уголовно-процессуального кодекса "Неизменность состава суда при разбирательстве дела". Она гласит, что "дело должно быть рассмотрено одним и тем же судьёй".

"При невозможности судьи продолжать участвовать в судебном разбирательстве, он заменяется другим судьёй, а разбирательство дела начинается сначала, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 333 настоящего Кодекса", – цитата из документа.

Но и эти доводы апелляционная коллегия посчитала несостоятельными. Корреспондент отправил в Акмолинский областной суд письменный запрос с уточняющими вопросами, ответы на них обещано предоставить позже.

"Кому нужны три пацана из аула?"

По мнению Сымбат Букенаевой, убедительных мотивов для убийства нет. Так, например, мотивом для "организатора" преступления Букенаева, с её слов, стало заявление Галы Бактыбаева на зятя – что ездит за рулём без ремня безопасности. Причём донос этот имел место за три года до убийства. Для "заказчика", экс-полицейского Галыма Ахметжанова – сгоревший на территории отдела полиции автомобиль, который стражи порядка конфисковали у друга активиста. Галы видел в этом вину Ахметжанова. Но вопрос, по словам общественного защитника, был исчерпан ещё в 2016 году.

У исполнителя преступления есть алиби: на момент убийства Мияшев был на другом конце посёлка на дне рождения. Вызывает вопросы у защиты и сама оперативная видеосъёмка, где Мияшев после долгих поисков оружия находит его только после подсказки следователя. События на видео происходят спустя два с половиной месяца после убийства, а ружьё оказалось чистым, на полиэтиленовых пакетах, в которых оно находилось, даже не стёрлась краска.

"Нет ни одного доказательства вины моего брата. Их просто сделали крайними. Кому нужны три пацана из аула? Без связей, особого положения и больших денег. У брата маленькое фермерское хозяйство, он брал льготный кредит в рамках господдержки. Простенький двухкомнатный домик на 90 квадратов и четверо детей", – говорит Сымбат Букенаева. "Все обвинение построено на каких-то косвенных уликах – ни одного доказательства причастности осужденных. Присяжным задают огромное количество вопросов, опять же на казахском, судья вначале диктовал ответы. Они на камеру это говорят, но никто не принимает это во внимание. Дети убиенного на камеру заявляют, что не эти люди убили их отца (видео опубликовано в открытых источниках – прим. авт.). Но и это никому не интересно. Дело требует пересмотра", – высказалась Дана Ахметжанова.

Защита осужденных готовит кассационную жалобу в Верховный суд и уже обратилась к президенту Казахстана с просьбой взять дело на личный контроль.

Корреспондент BaigeNews.kz следит за развитием событий.

Фото Асель Турар.