КазНИИСА приобрел оборудование для более точных расчетов возможных землетрясений

АО "КазНИИСА" обновляет арсенал своей лаборатории новыми программными продуктами типа Midas 3D и Plaxis 3D, которые позволяют на современном уровне выполнять аналитическое моделирование геотехнических профилей в сложных геологических условиях, в том числе в условиях высокой сейсмичности, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МИИР РК.

Геотехнические расчеты очень важны для проверки проектных решений и помогают выявить или устранить возможные ошибки в проекте.

Благодаря расширению лабораторной базы института появились современные виды как традиционных приборов, так и приборов трехосного сжатия нового поколения. Испытания трехосного сжатия являются одним из прогрессирующих видов методик определения физико-механических параметров грунта. Данное испытание позволяет дать максимально точную имитацию нагрузки, испытываемой грунтом под построенным зданием.

Теперь у экспертов появилось еще больше возможностей для выполнения обширных полевых работ по испытанию железобетонных свай, укрепления слабых грунтов, оценки модуля деформации и исследования геофизических свойств грунтов. Отметим, что также данная программа позволяет полноценно применять более прикладные модели грунтов, рекомендуемые действующими строительными нормами нашей страны, и выполнять проектирование в соответствии с современными подходами в строительстве.

Обновление оборудования в лаборатории проводится ежегодно. Специалисты КазНИИСА уже успели применить данные программные комплексы при выполнении мероприятий по обследованию объектов в городе Алматы.