  • 20 Марта, 13:35
  • BAIGENEWS

Казнет в восторге: женщина исполняет айтыс, меняя голос

Казахстанка поразила Сеть исполнением айтыса разными голосами.

Сегодня, 11:35
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Фото: Кадр видео

В казахстанском сегменте интернета активно обсуждают видео, на котором талантливая женщина, мастер айтыса, исполняет композицию, подыгрывая себе на домбре. Уникальность её исполнения заключается в том, что она поет и женскую, и мужскую партии, изменяя голос, передаёт BaigeNews.kz.

Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи настолько поразились её мастерству, что даже усомнились в том, действительно ли это женщина.

"Женщина или мужчина?" — говорится в подписи к ролику.

Большинство комментаторов выразили восхищение её искусством, назвав исполнительницу настоящим феноменом.

"Это невероятный талант!", "Как можно так менять голос? Просто фантастика!" — пишут пользователи.

Айтыс — традиционное казахское искусство импровизационной поэзии, исполняемой в виде состязания между акынами. Благодаря подобным талантам национальная культура продолжает находить отклик у современной аудитории.

 
 
 
 
 
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Публикация от Neboldy? (@neboldykz)

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