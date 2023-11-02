Казнет в гневе: девушка отказалась уступить место 80-летнему мужчине в автобусе

В соцсетях обсуждают видео из автобуса. Толпа людей просит девушку уступить место 80-летнему пенсионеру, но казахстанка с телефоном в руках не сдвинулась с места, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Astana TV.

Свой поступок казахстанка комментирует так:

"Если человек больной, пусть едет на такси".

Подписчики в Instagram возмущены поведением девушки:

"Ужас! Слов нет! Невоспитанная, просто ужас.

По голове надо было настучать!" - пишут казахстанцы.