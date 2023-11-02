Казнет в гневе: девушка отказалась уступить место 80-летнему мужчине в автобусе
Вчера, 18:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 18:23Вчера, 18:23
533Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В соцсетях обсуждают видео из автобуса. Толпа людей просит девушку уступить место 80-летнему пенсионеру, но казахстанка с телефоном в руках не сдвинулась с места, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Astana TV.
Свой поступок казахстанка комментирует так:
"Если человек больной, пусть едет на такси".
Подписчики в Instagram возмущены поведением девушки:
"Ужас! Слов нет! Невоспитанная, просто ужас.
По голове надо было настучать!" - пишут казахстанцы.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область