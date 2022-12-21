Казнет растрогало видео встречи матери и сына спустя 15 лет разлуки

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Экибастузские волонтеры помогли встретится сыну и матери, потерявшим связь 15 лет назад. Игорь воспитывался в детском доме, его мать была лишена родительских прав. Несмотря на это парень не терял надежды найти родного человека. За помощью он обратился к поисковикам из отряда "Вита", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Чтобы найти родную мать Игоря, потребовалось время, но долгожданная встреча все-таки состоялась. Волонтеры даже опубликовали трогательное видео в Instagram.

"Несколько месяцев назад к нашим волонтёрам из Экибастуза обратился молодой человек с просьбой помочь найти маму. Так сложились обстоятельства, что женщину лишили родительских прав, а ребёнок оказался в детском доме. Несмотря на это, Игорю очень хотелось увидеть маму.

По рассказам парня, последнее местонахождение Екатерины Александровны — город Экибастуз, поэтому он и обратился к местным волонтёрам", — сообщили поисковики из отряда "Вита".

Встречу сына и матери волонтёры называют новогодним чудом.

"Некоторое время понадобилось нашим ребятам, чтобы найти женщину, ролик о её поисках максимально распространяло местное ТВ и мы в своих социальных сетях. И вот оно то самое чудо: спустя 15 лет состоялась долгожданная встреча родных людей. Не нам судить поступок женщины и причину, почему ребёнок оказался в детском доме. Ясно одно, они очень ждали этой встречи. Мы рады, что смогли помочь парню в преддверии Нового года вновь поверить в чудо", — рассказали поисковики.