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рixabay Вчера, 06:46
403
Вчера, 06:46
403
Фото: рixabay

Казнет растрогало видео встречи матери и сына спустя 15 лет разлуки

Экибастузские волонтеры помогли встретится сыну и матери, потерявшим связь 15 лет назад. Игорь воспитывался в детском доме, его мать была лишена родительских прав. Несмотря на это парень не терял надежды найти родного человека. За помощью он обратился к поисковикам из отряда "Вита", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Чтобы найти родную мать Игоря, потребовалось время, но долгожданная встреча все-таки состоялась. Волонтеры даже опубликовали трогательное видео в Instagram.

"Несколько месяцев назад к нашим волонтёрам из Экибастуза обратился молодой человек с просьбой помочь найти маму. Так сложились обстоятельства,  что женщину лишили родительских прав, а ребёнок оказался в детском доме. Несмотря на это, Игорю очень хотелось увидеть маму.
По рассказам парня, последнее местонахождение Екатерины Александровны — город Экибастуз,  поэтому он и обратился к местным волонтёрам", — сообщили поисковики из отряда "Вита".

Встречу сына и матери волонтёры называют новогодним чудом.

"Некоторое время понадобилось нашим ребятам, чтобы найти женщину, ролик о её поисках максимально распространяло местное ТВ и мы в своих социальных сетях. И вот оно то самое чудо: спустя 15 лет состоялась долгожданная встреча родных людей. Не нам судить поступок женщины и причину, почему ребёнок оказался в детском доме. Ясно одно, они очень ждали этой встречи. Мы рады, что смогли помочь парню в преддверии Нового года вновь поверить в чудо", — рассказали поисковики.

 
 
 
 
 
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Публикация от Волонтёры Павлодара "VITA" 🇰🇿 (@poiskoviki_pavlodara_vita)

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#волонтер #поиски человека #встреча #семья #сироты
BaigeNews.kz
Вчера, 06:46
403
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