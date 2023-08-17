Казнет обсуждает развратное видео из ночного клуба в Костанае
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Развратные видео из ночного клуба в Костанае возмутили Казнет. На кадрах девушки в обнаженном виде танцуют на столах, передаёт BaigeNews.kz.
В сети разлетелось видео с обнаженными девушками, танцующими на столах ночного клуба. Пользователи возмущены происходящим.
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что все участники данного события установлены.
"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в полицию было доставлено шесть человек, в том числе владелец увеселительного заведения. В настоящее время в отношении пяти задержанных возбуждено административное производство по статье 434 "Мелкое хулиганство" Административного кодекса РК, материалы будут направлены в суд для принятия решения. В отношении владельца увеселительного заведения вынесено предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что все участники "тематической вечеринки" привлечены к административной ответственности. Решением административного суда Костаная девушки получили административный арест сроком на пять суток. Ведущий вечера выплатит административный штраф в размере 20 МРП.
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