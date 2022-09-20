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  • "КазМунайГаз" выкупил у "Самрук-Казына" долю в "КМГ Кашаган Б.В." за 3,8 миллиарда долларов
pixabay.com Сегодня, 14:11
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Фото: pixabay.com

"КазМунайГаз" выкупил у "Самрук-Казына" долю в "КМГ Кашаган Б.В." за 3,8 миллиарда долларов

"КазМунайГаз" за 3,8 миллиарда долларов выкупил у "Самрук-Казына" долю в "КМГ Кашаган Б.В.", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

Компания реализовала кол-опцион на обратный выкуп на 50% акций. Причём в 2015 году она продала этот актив за 4,7 миллиарда долларов.

Теперь КМГ принадлежит 16,88% в соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (проект Кашаган).

"Это приобретение является одной из самых крупных сделок для "КазМунайГаза" за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков КМГ Кашаган Б.В." - сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

В 2015 году КМГ продал 50% долю в КМГ Кашаган Б.В. Фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга с целью недопущения нарушения финансового ковенанта "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х" в еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.

"Нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать сделку без давления на кредитные рейтинги", - считают в компании.

В результате проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной финансовой отчётности снизился c 19,2 миллиарда долларов США по состоянию на конец 2014 года до 8,4 миллиарда долларов США по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. С учётом приобретения доли в КМГ Кашаган Б.В. общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 миллиарда долларов США.

сообщается, что ранее 50% доля "КМГ Кашаган Б.В." была под предварительным арестом из-за судебных тяжб между Казахстаном и миллиардерами Анатолом и Габриэлем Стати. В этом году арест был снят апелляционным судом Гааги.

Колл-опцион — соглашение, которое позволяет покупателю приобрести актив по установленной цене в течение оговоренного срока или же отказаться от него.

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#КМГ #акции
Сегодня, 14:11
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