"КазМунайГаз" построил новый спортивный комплекс для жителей Уральска
Комплекс станет центром подготовки будущих чемпионов и местом, где жители смогут заниматься спортом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО НК "КазМунайГаз" завершило проект строительства многофункционального спортивного комплекса в городе Уральск, реализованного по прямому поручению Президента РК, передает BaigeNews.kz.
Торжественная церемония открытия спортивного комплекса "Jaiyq Arena" прошло с участием министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова, акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева и председателя Правления КМГ Асхата Хасенова.
"Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Уральске станет не только центром подготовки будущих чемпионов, но и местом, где жители смогут заниматься спортом в комфортных условиях. КазМунайГаз, как социально-ответственная компания, активно реализует значимые проекты, включая строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивно-культурных объектов в регионах своего присутствия. Эта работа будет продолжена для повышения качества жизни граждан", — отметил глава КМГ.
Площадь спортивного комплекса составляет более 20 тысяч квадратных метров, и его вместимость позволяет принимать до 300 человек в одну смену.
В "Jaiyq Arena" открыты бассейн с шестью дорожками по 25 метров, залы для бокса, борьбы, настольного тенниса, стрельбы из лука, фитнеса, мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также легкоатлетическая арена с разминочным треком.
Зрительские трибуны легкоатлетической арены рассчитаны на 1200 посадочных мест. Спорткомплекс может использоваться как для тренировок, так и для проведения крупных соревнований.
Общая стоимость проекта составила 19,9 млрд тенге. КМГ начал строительство здания в июне 2023 года. Проект был успешно завершён в короткие сроки благодаря слаженной и эффективной работе всей команды, включая подрядную организацию (холдинг BI Group).
Фото: t.me/kmgpress.
Самое читаемое
- Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы
- Авиакатастрофа под Актау: 20-летний выживший пассажир пришёл в себя
- Состоялся второй после авиакатастрофы под Актау телефонный разговор Путина и Алиева
- Самолёт потерпел крушение в Южной Корее: погибли как минимум 62 человека
- Вышел из комы после авиакатастрофы: 20-летний пациент из Кыргызстана узнал родственника