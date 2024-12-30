АО НК "КазМунайГаз" завершило проект строительства многофункционального спортивного комплекса в городе Уральск, реализованного по прямому поручению Президента РК, передает BaigeNews.kz.

Торжественная церемония открытия спортивного комплекса "Jaiyq Arena" прошло с участием министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова, акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева и председателя Правления КМГ Асхата Хасенова.

"Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Уральске станет не только центром подготовки будущих чемпионов, но и местом, где жители смогут заниматься спортом в комфортных условиях. КазМунайГаз, как социально-ответственная компания, активно реализует значимые проекты, включая строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивно-культурных объектов в регионах своего присутствия. Эта работа будет продолжена для повышения качества жизни граждан", — отметил глава КМГ.

Площадь спортивного комплекса составляет более 20 тысяч квадратных метров, и его вместимость позволяет принимать до 300 человек в одну смену.

В "Jaiyq Arena" открыты бассейн с шестью дорожками по 25 метров, залы для бокса, борьбы, настольного тенниса, стрельбы из лука, фитнеса, мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также легкоатлетическая арена с разминочным треком.

Зрительские трибуны легкоатлетической арены рассчитаны на 1200 посадочных мест. Спорткомплекс может использоваться как для тренировок, так и для проведения крупных соревнований.

Общая стоимость проекта составила 19,9 млрд тенге. КМГ начал строительство здания в июне 2023 года. Проект был успешно завершён в короткие сроки благодаря слаженной и эффективной работе всей команды, включая подрядную организацию (холдинг BI Group).

Фото: t.me/kmgpress.