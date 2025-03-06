КазМунайГаз: переговоры о поставках нефти в Чехию не ведутся
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Возможность поставок казахстанской нефти в Чехию пока не обсуждается. Об этом сообщил Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, передает BaigeNews.kz.
"На данный момент таких переговоров не ведется, к нам никто не обращался. Возможность поставки нефти в Чехию – вопрос расчетов и технических возможностей, но транзит через территории России, Беларуси и других европейских стран – это не в нашей компетенции. Технические возможности подтверждаются операторами транспортных систем", – пояснили в компании.
Что касается ранее анонсированных тестовых поставок нефти в Венгрию, в КазМунайГаз уточнили, что компания сама их не анонсировала.
"Мы говорили лишь о том, что ведем переговоры с венгерской компанией. Я могу ответить только официально – КазМунайГаз не объявлял о начале тестовых поставок. Мы продолжаем переговоры, которые должны быть выгодны обеим сторонам. Пока точных дат начала поставок нет. Как только они появятся, мы заранее сообщим", – отметили в компании.
Относительно объемов в КазМунайГаз пояснили, что тестовые поставки могут составлять до 40 тысяч тонн в месяц.
"Тестовые поставки обычно длятся 2-3 месяца, при необходимости могут быть продлены. Но они не рассчитаны на год", – добавили в компании.
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