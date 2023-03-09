"КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом? Что ответили в компании

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В СМИ появилась информация о том, что НК "КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом на фоне возможного дефицита горючего в период весенней посевной. В компании опровергли опубликованные сведения, передаёт BaigeNews.kz.

В "КазМунайГазе" заявили, что осуществляли экспорт дизтоплива ни в 2022-м, ни в 2023-м году.

Как отмечают авторы Telegram-канала Energy monitor, в последнее время активнее стали действовать мошенники, которые предлагают европейским покупателям продукты из казахстанской нефти.

"Жалобы уже поступили по этим псевдо-поставщикам (якобы дочки КМГ и ТШО): http://tengizfield.kz/, https://voidoil.kz/index.html, http://karabatanoil.kz/", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что экспорт некоторых видов нефтепродуктов из Казахстана запрещён всеми видами транспорта.