Асылан Утепов – старший лётчик-инструктор авиационного звена. Он жил рядом с авиационной базой в Балхаше и в детстве часами наблюдал, как истребители взмывают в небо. Это зрелище не просто восхищало – оно определило его судьбу. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz он рассказал, почему выбрал военную авиацию, что значит жить по долгу, и как однажды голос инструктора буквально удержал их в воздухе.

Первым по военному пути в их семье пошел его старший брат. Следуя его примеру, Асылан выбрал армию – не потому что "так надо", а потому что хотел быть частью чего-то большего, настоящего, опорой своей страны.

Образование будущий летчик получил в Военном институте Сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова в Актобе. Там, среди строгих дисциплин и утренних построений, стало ясно: любовь к небу – это ещё не всё. Здесь требовалась выносливость, точность, инстинкт. Здесь учили не просто летать, а принимать решение за секунду до того, как может случиться непоправимое.

На сегодня Асылан Утепов освоил самые разные машины – от лёгких учебных "пташек" вроде FK-14 и P2002 до серьёзного "Альбатроса" L-39 и грозной "Сушки" Су-30СМ. За его плечами сотни часов в воздухе, десятки сложных учений, и одно твёрдое понимание: здесь, в небе, нет второстепенных задач.

"Ошибки не прощаются. Ты либо готов, либо нет. Поэтому каждый наш день – как экзамен. Теория, физподготовка, внезапные вылеты. Мы не работаем по расписанию – мы живём по долгу. Самое важное – это ответственность. Важно сохранять спокойствие в любой ситуации, быть собранным, решительным и уверенным в себе. И, конечно, необходимо любить своё дело. Без страсти к небу, к службе – здесь делать нечего", – говорит Асылан.

Рабочий день начинается до рассвета. Построение. Инструктаж. Тренажёр. Затем – полёт. Перед этим – техосмотр, расчёт маршрута, психологическая настройка. В воздухе – максимальная концентрация. После – разбор, анализ, работа над ошибками. Потом снова теория, тренировки, поддержание физической формы. Так проходит каждый день. Не одинаково – но неизменно ответственно.

На вопрос, почему он выбрал военную авиацию, а не гражданскую, Асылан отвечает, что с детства мечтал не просто летать, а защищать небо своей страны. Именно в военной авиации нужны сила духа, дисциплина и готовность действовать в любых условиях, а каждый полёт – это вклад в безопасность страны.

Перед вылетом он привычно кладёт ладонь на фюзеляж и шепчет: "Моя родная, не подведи".

Асылан рассказал об одном случае во время учений. Внезапно изменилась погода и техника начала "капризничать". В такие моменты особенно важно, кто рядом.

"Тогда я понял, что значит быть настоящим офицером. Мой инструктор, подполковник Берик Толеубаев, действовал с такой уверенностью, что его голос буквально держал нас в воздухе. Именно тогда я решил: хочу быть таким же – не просто лётчиком, а тем, на кого могут положиться другие", – говорит пилот.

Сегодня именно таким офицером стал он сам. Молодым он советует не бояться армии.

"Если ты мечтаешь о настоящем деле – иди в армию. Я сам прошёл этот путь, и как военный лётчик могу сказать: здесь ты становишься сильнее не только физически, но и внутренне. Армия закаляет характер, учит брать ответственность и действовать чётко в любой ситуации. Да, путь нелёгкий, но, когда ты поднимаешься в небо под флагом своей страны, ты понимаешь, что всё было не зря", – поделился он.

В небе, как рассказал Асылан, есть свои негласные суеверия. Новую форму перед вылетом не надевают и не фотографируются, не прощаются словами "пока", только – "удачи". Не потому что боятся, а просто потому что уважают то, чем занимаются.