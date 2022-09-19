Каждый второй заёмщик имеет потребкредит на сумму до 150 тысяч тенге - АФК

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В Казахстане в первом полугодии темпы потребительского кредитования со стороны банков второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО) снизились, тогда как реальная зарплата граждан демонстрирует постепенный рост. Такие выводы приводит Ассоциация финансистов в обзоре рынка потребительского кредитования РК по состоянию на 1 июля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Указывается, что с 2019 года темпы прироста ипотеки в среднем превышают рост потребительских займов, что постепенно приводит к сокращению доли потребительских займов в розничном портфеле БВУ.

"Основной объём (79%) потребкредитов БВУ приходится на беззалоговые займы. При этом 53% заёмщиков оформили займы в БВУ до 150 тысяч тенге, которые составляют 10,3% общего портфеля потребительских займов. Только 18,6% заёмщиков имеют займы свыше 1,5 миллиона тенге, которые по сумме составляют почти половину портфеля (47,2%)", - сообщается в обзоре.

Доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов БВУ устойчиво снижается до 4%, тогда как доля безнадёжных займов в ссудном портфеле МФО постепенно растёт до 10%.

В структуре портфеля МФО увеличивается доля микрозаймов, получаемых онлайн. Около 39% портфеля МФО составляют кредиты размером менее 150 тысяч тенге, при этом доля таких заёмщиков 85%. За первое полугодие 2022 года средняя задолженность на одного заёмщика БВУ выросла лишь на 2%, а МФО сократилась на 9%.

"Средняя сумма потребкредитов в последнее время снижается (за исключением кредитных карт). Особенно заметно её сокращение для залоговых кредитов - с 1,9 миллиона до 795 тысяч тенге. За последние три года доля расходов на погашение кредитов и займов в структуре совокупных расходов казахстанцев практически не изменилась и в среднем составила 5%", - сообщили в Ассоциации.