  • 6 Ноября, 13:49
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Каждый второй работающий карагандинец занят в сфере МСБ

Сегодня, 12:43
АВТОР
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franshiza.ru Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: franshiza.ru

В Карагандинской области интенсивно развиваются малый и средний бизнес. Число занятых в этой сфере превысило 230 тысяч человек. Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сложился устойчивый стереотип, что наш регион угольной и сталелитейной направленности. Но за последние 10 лет структура экономики претерпела колоссальные изменения. Сегодня Караганда – это крупный центр, ядро агломерации с высокой долей торговли и услуг, где почти каждый второй работающий житель занят в сфере МСБ", - сказал глава региона.

Этого удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, на которых подробнее остановился Булекпаев.

"Мы одни из первых в стране снизили розничный налог до 2%. В результате количество индивидуальных предпринимателей, плательщиков розничного налога выросло в 16 раз и составляет 2,5 тысячи налогоплательщиков. За восемь месяцев этого года налоговые поступления от МСБ увеличились на 16%. Мы активно поддерживаем малое и среднее предпринимательство всеми мерами господдержки. Один из примеров – металлообрабатывающее предприятие "Инкар 1", которое при участии государства смогло расшириться с пяти до 115 человек", - сказал аким.

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