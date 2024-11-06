Каждый второй работающий карагандинец занят в сфере МСБ
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В Карагандинской области интенсивно развиваются малый и средний бизнес. Число занятых в этой сфере превысило 230 тысяч человек. Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сложился устойчивый стереотип, что наш регион ― угольной и сталелитейной направленности. Но за последние 10 лет структура экономики претерпела колоссальные изменения. Сегодня Караганда – это крупный центр, ядро агломерации с высокой долей торговли и услуг, где почти каждый второй работающий житель занят в сфере МСБ", - сказал глава региона.
Этого удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, на которых подробнее остановился Булекпаев.
"Мы одни из первых в стране снизили розничный налог до 2%. В результате количество индивидуальных предпринимателей, плательщиков розничного налога выросло в 16 раз и составляет 2,5 тысячи налогоплательщиков. За восемь месяцев этого года налоговые поступления от МСБ увеличились на 16%. Мы активно поддерживаем малое и среднее предпринимательство всеми мерами господдержки. Один из примеров – металлообрабатывающее предприятие "Инкар 1", которое при участии государства смогло расшириться с пяти до 115 человек", - сказал аким.
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