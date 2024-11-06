Каждый второй работающий карагандинец занят в сфере МСБ

В Карагандинской области интенсивно развиваются малый и средний бизнес. Число занятых в этой сфере превысило 230 тысяч человек. Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сложился устойчивый стереотип, что наш регион ― угольной и сталелитейной направленности. Но за последние 10 лет структура экономики претерпела колоссальные изменения. Сегодня Караганда – это крупный центр, ядро агломерации с высокой долей торговли и услуг, где почти каждый второй работающий житель занят в сфере МСБ", - сказал глава региона.

Этого удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, на которых подробнее остановился Булекпаев.