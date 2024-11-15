Каждый второй продукт на полках магазинов в Казахстане представляет угрозу - исследование

Казахстанцы ежедневно рискуют здоровьем, употребляя в пищу продукты, не соответствующие стандартам качества. Результаты масштабного исследования "Сапалы өнім", инициированного по поручению Главы государства о защите внутреннего рынка, показали, что более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. То есть каждый второй товар на полках магазинов может представлять угрозу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

Что скрывается за красивыми этикетками

Проект "Сапалы өнім" был запущен для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания. Эксперты общественных организаций приобретали товары в магазинах в регионах Казахстана и отправляли их на анализ в аккредитованные лаборатории.

Исследование охватило 1423 образца продуктов питания и бытовой химии. Результаты оказались шокирующими: в 69% случаев выявлены нарушения.

Наиболее распространёнными нарушениями стали:

Маркировка. Более 83% продуктов не соответствовали требованиям к маркировке. Часто отсутствовала информация о составе, производителе, сроке годности, или она была представлена не на государственном языке.

Санитарные нормы. 17% образцов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. В продуктах содержались вредные вещества, бактерии или другие микроорганизмы, опасные для здоровья.

Административная ответственность. В отношении 224 субъектов предпринимательства приняты меры административной ответственности за выявленные нарушения.

Запрет на реализацию. Для 43 видов продукции отменены или приостановлены декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана.

"Масштабы проблемы некачественных продуктов питания в Казахстане оказались гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее. Результаты исследования "Сапалы өнім" свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для улучшения контроля за качеством продукции и защиты прав потребителей. Более 69% проверенных продуктов имели нарушения, что говорит о системной проблеме. Привлечение к административной ответственности 224 субъектов предпринимательства и запрет на реализацию 43 видов продукции свидетельствует о том, что государственные органы предпринимают определенные меры, однако этого недостаточно", - отметили в комитете.

Особую тревогу у экспертов вызвала ситуация с молочными продуктами. В 70% образцов йогуртов и кефира обнаружено превышение количества консервантов, что может негативно сказаться на здоровье детей и людей с пищевой аллергией.

Почему это важно?

Потребление некачественных продуктов может привести к серьёзным последствиям для здоровья: пищевым отравлениям, аллергическим реакциям, хроническим заболеваниям. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.

"Результаты исследования "Сапалы өнім" подтверждают, что проблема качества продуктов питания в Казахстане требует незамедлительного решения. В связи с этим мы призываем государственные органы усилить контроль за соблюдением стандартов качества, а производителей – нести ответственность за свою продукцию", - заявили в комитете.

Напомним, на Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана затронул проблему обеспечения качественного питания в школах.