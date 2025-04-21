Министерство юстиции Казахстана обратило внимание на остроту проблемы исполнения алиментных обязательств. Эта категория дел относится к числу наиболее социально значимых, так как напрямую затрагивает права несовершеннолетних и может находиться на исполнении до их 18-летия, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на начало 2024 года в производстве находилось 283 тысячи исполнительных документов по алиментам. Из них около 12 тысяч (4%) признаны проблемными — по ним принимаются меры обеспечения исполнения.

Основные трудности — отсутствие у должников постоянного дохода, имущества, а иногда и умышленное уклонение от выплат и сокрытие доходов. В ответ на это судебные исполнители ведут системную работу по трудоустройству таких граждан. Благодаря этим усилиям, число трудоустроенных должников стабильно растёт:

2020 г. – 1 559;

2021 г. – 2 224;

2022 г. – 2 150;

2023 г. – 4 238;

2024 г. – уже 6 232 должника.

Также применяются меры принуждения: в этом году 4 642 должника привлечены к административной ответственности, а в отношении 745 лиц заведены уголовные дела по статье 139 УК РК за уклонение от алиментов. В суд направлено 461 дело, 391 должник осуждён.

Тем не менее, считают в Минюсте, одних репрессивных мер недостаточно. Уклонение от алиментов и нежелание обеспечивать собственных детей — это симптом более глубокой проблемы, связанной с кризисом института семьи. За 2024 год в стране зарегистрировано 61 080 разводов, что почти составляет половину от числа заключённых браков (124 774).

Министерство подчёркивает необходимость комплексного подхода, направленного на укрепление семейных ценностей и защиту прав детей. Категория дел по алиментам остаётся под особым контролем ведомства.

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