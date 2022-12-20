Каждый третий житель Астаны - предприниматель. Как в столице привлекают инвесторов

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В Астане зарегистрированы 201 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Об инвестиционной привлекательности столицы на онлайн-брифинге рассказал заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев. По его словам, столица открыта для инвесторов, готовых вкладывать средства в ее развитие, создавать рабочие места, современную инфраструктуру.

Приоритетными направлениями Бекмурзаев назвал развитие высокотехнологичного и инновационного промышленного производства, расширение транспортно-логистического комплекса, а также реализацию проектов в социальной сфере.

"Астана – инвестиционные ворота страны, своего рода магнит для инвестиций и инвесторов. Мы ведем планомерную работу по созданию благоприятного климата для притока капитала. С начала года мы привлекли порядка 1,2 триллиона тенге инвестиций. Если посмотреть структуру вложенных инвестиций, 53% или 633 миллиарда тенге приходится на строительно-монтажные работы, 9% или 107 млрд. тенге занимает отрасль транспорта и складирования, на долю промышленности приходится 6% или 76 миллиардов тенге", - рассказал он.

Для комфортного пребывания инвесторов в столице и упрощения процедур на всех этапах снижаются административные барьеры, минимизируется соприкосновение бизнеса с государственными органами.

Для этого в столице в формате "одного окна" работает центр развития инвестиций "Astana Invest". Деятельность компании охватывает привлечение инвестиций и сопровождение проектов, управление специальными экономическими зонами, а также развитие туризма и ГЧП.

"На сегодня инвесторы активно используют меры государственной поддержки, в частности, инвестиционные преференции, которые предоставляются на основании инвестиционного контракта, а также льготы СЭЗ, предоставляемые согласно законодательству о специальных экономических и индустриальных зон" - добавил замакима Астаны.

По механизму инвестиционного контракта инвесторам предоставляется ряд льгот, это земельные участки, освобождение от обложения таможенными пошлинами, налоговые льготы и привлечение ИРС. Также с недавнего времени внедрен новый инструмент поддержки бизнеса – соглашение об инвестициях, которое заключается сроком до 25 лет и представляет все льготы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Важным условием для получения инвестиционных преференций является соответствие проекта утверждённому перечню приоритетных видов деятельности.

"Что касается механизма СЭЗ – для участников специальных экономических зон "Астана - новый город" и "Астана-Технополис" предоставляются преференции в виде земельных участков, освобождение от КПН, земельного налога, налога на имущество, таможенные преференции при ввозе сырья и оборудования, упрощённый порядок привлечения на работу иностранной рабочей силы", - отметил спикер.

Содействие в получении всех этих мер поддержки бесплатно оказывает Astana Invest. Компания помогает в решении всех вопросов, связанных с проектами, начиная от оформления земельного участка и после ввода объектов в эксплуатацию для возможного реинвестирования в экономику столицы.