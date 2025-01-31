Каждый третий наличный тенге в Казахстане снимается в Алматы
Следом за ней идёт Астана и Шымкент.
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В 2024 году на территории Казахстана было совершено 238,4 млн операций по снятию наличных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.
Общая сумма этих операций приблизилась к 25,4 трлн тенге, и примерно треть (8,1 трлн тенге) от совокупного показателя приходится на южную столицу.
Следом за ней идёт Астана и её доля уже гораздо ниже – чуть более 10% или 2,6 трлн тенге. От Астаны практически не отстаёт Шымкент – 2,1 трлн тенге или примерно 8%. В совокупности на три наших крупных городах приходится чуть-чуть побольше, чем на остальные 17 регионов вместе взятые.
Если считать не по сумме снятых денег, а по числу операций, то впереди всё равно оказывается Алматы, но его доля уже ниже – 21%, или каждая пятая операция. У Астаны – 9%, у Шымкента – 8%.
По размеру средней суммы одной операции по снятию налички в лидерах опять оказывается Алматы (161 тысяча тенге). На втором месте снова столица (121 тысяча тенге), а вот на третье место пробилась Мангистауская область (109 тысяч тенге.).
По сравнению с прошлым годом общие объёмы снятия налички по стране в целом не сильно изменились. Рост год к году составил 11%, не особенно резко обгоняя потребительскую инфляцию.
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