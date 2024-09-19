Каждый ребенок важен: Алматы запускает комплексную программу раннего развития

19 сентября 2024 года Алматы стал центром обсуждения важнейшей темы - развития системы раннего вмешательства для детей с особыми потребностями. Международная научно-практическая конференция "Время возможностей – ребенок с будущим" собрала ведущих экспертов и практиков из Казахстана и зарубежных стран.

Открывая конференцию, заместитель акима Алматы Асем Нусупова подчеркнула значимость обсуждаемой темы: "Принимаемые нами сегодня решения закладывают фундамент для будущего наших детей. Система раннего вмешательства города Алматы направлена на выявление нарушений в развитии детей на самых ранних этапах жизни и оказание комплексной помощи".

Центральным событием конференции стало обсуждение уникального Центра раннего вмешательства, созданного в Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева. Центр призван ежегодно оказывать помощь до 1000 детей. В Алматы проживает 9526 детей с инвалидностью до 18 лет, из них около 800 - дети до 3 лет.

Центр раннего вмешательства в Алматы выделяется рядом инновационных особенностей:

Во-первых, разработана комплексная система сотрудничества между ключевыми ведомствами - здравоохранения, образования и социальной защиты. Этот механизм обеспечивает непрерывное сопровождение ребенка на всех этапах - от момента выявления проблемы до успешного завершения программы раннего вмешательства.

Во-вторых, по всему городу создается сеть локальных Служб раннего вмешательства. Это позволит семьям получать необходимую помощь рядом с домом. В каждой такой Службе будет работать команда разнопрофильных специалистов, что гарантирует всестороннюю поддержку как ребенку, так и его родителям.

В-третьих, для обеспечения слаженной работы всей системы создана специальная Комиссия при акимате Алматы. Ее задача - координировать действия всех участников процесса, что позволит максимально эффективно реализовывать программу раннего вмешательства.

Система раннего вмешательства охватывает критический период развития ребенка - от рождения до трех лет. Именно в это время формируются ключевые навыки и основы физического, когнитивного и эмоционального развития. Своевременное вмешательство позволяет минимизировать последствия нарушений и способствует успешной интеграции ребенка в общество.

Эффективность системы подтверждается первыми результатами. С начала 2024 года в рамках проекта "Клиники одного дня" было выявлено 918 случаев врожденных пороков развития, что привело к снижению младенческой смертности. Органы педагогической коррекции оказали помощь 1683 детям, а специальными социальными услугами охвачено 1000 детей с инвалидностью.

В работе конференции приняли участие международные эксперты. Кроме того, к обсуждению в онлайн-формате присоединились специалисты здравоохранения, образования и социальной защиты из разных регионов Казахстана и зарубежья.

Особую роль в развитии программы раннего вмешательства в Алматы сыграли неправительственные организации, в частности общественные фонды "Кенес", "АРДИ" и "Дара". Их опыт и результаты пилотного проекта, проведенного в 2023 году, легли в основу новой модели раннего вмешательства.

По итогам конференции были разработаны предложения по дальнейшему развитию системы раннего вмешательства в Казахстане. Подготовлена резолюция, которая станет основой для выработки дальнейших шагов по улучшению качества жизни детей с особыми потребностями и поддержке их семей.

Конференция "Время возможностей – ребенок с будущим" стала важной вехой в развитии системы помощи детям с особыми потребностями в Казахстане. Она не только позволила обменяться опытом и знаниями, но и заложила фундамент для дальнейшего совершенствования системы раннего вмешательства в стране.