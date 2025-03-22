Зима 2024–2025 годов оказалась рекордно жаркой: каждый пятый человек на планете столкнулся с температурой, которая в два раза превышает обычные показатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По данным независимой исследовательской организации Climate Central, глобальное потепление уже не просто угроза, а повседневная реальность. Учёные проанализировали температуру по всему миру с декабря 2024 по февраль 2025 года и обнаружили, что экстремальная жара стала самым частым климатическим явлением этой зимы.

Некоторые регионы пострадали особенно сильно. Почти 394 миллиона человек испытали более 30 дней подряд с опасно высокими температурами. 74% из них живут в Африке, где жара достигла критических значений. В Южном Судане, например, студенты теряли сознание во время занятий из-за перегрева.

Если кто-то думает, что климатические аномалии касаются только далёких стран, то он ошибается. Последние три месяца оказались теплее нормы в 42 из 43 стран Европы. Лидером по температурным отклонениям стала Россия, где средняя температура была на 3,1°C выше нормы. За ней идут Литва, Латвия и Эстония, где температура превысила привычные показатели на 2,7–2,8°C.

Больше всего аномально тёплых дней зафиксировано в Мальте (34 дня), Норвегии, Эстонии (по 32 дня) и Латвии (31 день). Однако абсолютный рекорд поставил Лонгйир (Шпицберген, Норвегия), где целых 45 дней подряд температура была значительно выше нормы.

Учёные предупреждают, что экстремальная жара — лишь одно из последствий глобального потепления.

"Мы уже живём в мире, где климат меняется не раз в столетие, а каждый день. Люди должны быть готовы к ещё более суровым погодным условиям", — заявил один из ведущих исследователей Climate Central.

Эксперты предупреждают: глобальное потепление уже не сценарий далёкого будущего, а часть нашей повседневности. Всё больше людей страдают от жары, риски для здоровья растут, а погодные аномалии становятся нормой. И это только начало. Чем дальше – тем жарче.