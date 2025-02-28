В сенате озвучили свои предложения по повышению престижа рабочих специальностей, разработке специальных программ поддержки рабочих и расширения участия работодателей в процессе подготовки кадров, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению Маулена Ашимбаева невозможно достичь экономического роста, социальной стабильности и динамичного развития страны без квалифицированных специалистов. Поэтому важно вывести вопросы их подготовки на новый уровень и выстроить устойчивую и конкурентоспособную экономику.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание формированию общества и экономики, где ключевую роль играет человек труда. Это комплексная задача, включающая в себя принципы подготовки квалифицированных кадров, защиты прав работников, формирования достойных условий труда и популяризации идеологии труда", – сказал Спикер Сената в своем выступлении.

Наряду с дефицитом квалифицированных кадров, преимущественно технических специальностей, который усугубляется отсутствием сбалансированности в региональном и демографическом развитии и оттоком сельского населения в города, обозначен был еще ряд актуальных вопросов. Прежде всего речь шла о несоответствии образования современным требованиям рынка труда, низкой заработной плате в отдельных отраслях, несоблюдении правил безопасности на производстве. Поэтому для оптимального решения существующих проблем и улучшения ситуации требуется системный подход и скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

"Сегодня предприятиям не хватает квалифицированных специалистов, в то время как молодежь не может трудоустроиться. Более того, каждый пятый выпускник работает не по специальности. Поэтому сейчас мы должны пересмотреть учебные программы в высших, а также технических и профессиональных учебных заведениях, сделать их более гибкими и направить на конкретные потребности экономики. Необходимо работать и над улучшением производственных показателей, что создаст условия для устойчивого роста доходов работников. В том числе за счет внедрения современных технологий и цифровизации. Еще одна из важнейших задач – обеспечение безопасности на производстве. Депутаты своевременно принимают соответствующие законы. Необходимо усилить контроль за соблюдением норм, расширить профилактические меры и повысить ответственность работодателей", – резюмировал Маулен Ашимбаев и добавил, что Парламент готов и дальше оказывать законодательную поддержку необходимым инициативам.

В ходе парламентских слушаний сенаторы совместно с экспертами, а также представителями международных организаций и бизнеса обсудили вопросы, касающиеся разработки специализированных программ для поддержки рабочих профессий, в том числе для укрепления связей между кадрами, работодателями и организациями образования. В частности, речь шла о совместной работе по решению проблемных аспектов в деятельности колледжей, трансформации технического и профессионального образования в коллобарации с бизнесом, а также о мерах по преодолению вызовов рынка труда в эпоху цифровой экономики и стратегии развития трудовых ресурсов в горно-металлургическом комплексе.

Участники мероприятия отметили важность активного участия в продвижении новой идеологии труда всех заинтересованных сторон.

Эксперты и представители госорганов сошлись во мнении, что это требует комплексных усилий не только на уровне системы образования, но и через популяризацию труда и формирование новых традиций уважения к профессионализму. Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в Правительство.