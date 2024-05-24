Каждый пятый турист в Азербайджане – казахстанец
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Казахстанцы занимают пятое место среди иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле 2024 года и второе место среди туристов из Центральной Азии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Посольство Казахстана в Азербайджанской Республике.
По данным Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, казахстанцы занимают пятое место среди иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле 2024 года.
При этом каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана.
Как отметили в Посольстве Казахстана в Азербайджанской Республике, сегодня наблюдается растущий интерес казахстанцев к азербайджанской столице.
"Сегодня Баку представляет особую важность в развитии двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. Мы наблюдаем растущий интерес казахстанцев к азербайджанскому мегаполису", - сказал посол РК в Азербайджане Алим Байель на встрече с мэром города Баку Эльдаром Азизовым.
В свою очередь, Эльдар Азизов обратил внимание на особые взаимоотношения между братским Азербайджаном и Казахстаном, а также роль президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева в достижении нынешнего высокого уровня сотрудничества.
"Азербайджанский бизнес активно работает в Казахстане. Хотел бы пригласить представителей казахского бизнеса к работе в Баку. Мэрия готова создать благоприятные условия для казахстанских предпринимателей в различных сферах, в том числе в строительном секторе", - сказал мэр Баку.
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