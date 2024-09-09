Каждый пятый случай младенческой смертности связан с загрязнением воздуха -ЮНИСЕФ

Согласно новой аналитической записке ЮНИСЕФ, опубликованной сегодня, 9 сентября, более 5 480 детей младшего возраста в 23 странах и территориях Европы и Центральной Азии умерли в 2021 года от причин, связанных с загрязнением воздуха. Каждый пятый случай смерти, связанной с загрязнением воздуха в регионе, приходится на детей в возрасте до одного года.

В аналитической записке "Задыхающееся детство: комплекс мер по защите детей от загрязнения воздуха в Европе и Центральной Азии" отмечается, что в крупных городах Европы и Центральной Азии загрязнение воздуха регулярно превышает уровень, который ВОЗ считает безопасным. Таким образом, загрязнение воздуха становится ведущим экологическим риском для здоровья детей в регионе.

"Болезни и смерти, вызванные загрязнением воздуха, предотвратимы. Тем не менее, ежегодно дети в Европе и Центральной Азии умирают или страдают от долгосрочных последствий для здоровья, поскольку дышат загрязненным воздухом", — отметила Мария Осбек, региональный советник по вопросам устойчивого развития и климата, Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии.

Рекомендации по мерам защиты, включая те из них, которые способствуют снижению примеси в воздухе и улучшению его качества там, где дети живут, играют и учатся, могут спасти жизни и сэкономить расходы государственных служб на лечение как детей, так и взрослых".

В аналитической записке отмечается, что грудные дети и дети младшего возраста особо подвержены риску смерти и ухудшению здоровья. Раннее и частое воздействие загрязненного воздуха, включая воздействие на плод в утробе матери, ведет к уменьшению размера и изменению структуры легких ребенка, повышает риск возникновения пневмонии, инфекций верхних дыхательных путей, ушных инфекций, астмы, аллергии и экземы. Вдыхание загрязненного воздуха может вызвать воспаление мозга, препятствовать росту ребенка и влиять на его когнитивное развитие.

Загрязнение воздуха частицами РМ2.5 и РМ10 в Европе и Центральной Азии вызвано, главным образом, практикой использования ископаемого топлива в быту, коммерческих и государственных учреждениях. Причем использование каменного угля особенно пагубно сказывается на здоровье детей.

ЮНИСЕФ призывает правительства и учреждения стран региона уделять больше внимания проблеме загрязнения воздуха и выделять больше ресурсов для предотвращения ухудшения загрязнения воздуха, поддержки технологий энергоэффективности, расширения доступа к чистым энергетическим технологиям, поддержки улучшенного качества воздуха и защиты детей от воздействия загрязненного воздуха.

Эти рекомендации включают следующие: учет вопросов загрязнения воздуха и его воздействия на детей, как указано в определяемых на национальном уровне вкладах (ОНУВ), национальных планах в области адаптации (НПА), национальных и местных планах по качеству воздуха и национальных планах здоровья; создание свободных от загрязнения зон вокруг школ, детских садов и медицинских учреждений; создание и поддержание систем мониторинга качества воздуха вблизи жилых домов, детских площадок, медицинских учреждений, детских садов и школ, с предоставлением информации о качестве воздуха общественности.

В Казахстане ЮНИСЕФ оказывает поддержку Министерству здравоохранения в укреплении системы санитарно-эпидемиологического мониторинга, чтобы она опиралась как на данные о качестве воздуха, предоставляемые гидрометеорологической службой Казахстана, так и на регулярные оценки Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля экологических рисков для здоровья населения. Кроме того, UNICEF в Казахстане сотрудничает с Ассоциацией неонатологов и Национальной ассоциацией первичной медико-санитарной помощи с целью укрепления потенциала городских и сельских медицинских работников по вопросам экологического здоровья детей.

ЮНИСЕФ в Казахстане также активно вовлекает школьников в вопросы чистого воздуха с помощью волонтерских программ. В рамках этих программ молодые люди узнают о важности качества воздуха и учатся отстаивать право на более чистую окружающую среду в своих сообществах.