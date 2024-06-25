Каждый пятый молодой человек в Казахстане пробовал наркотики - исследование

Каждый пятый человек в Казахстане в возрасте от 16 до 35 лет пробовал наркотики. Такой тревожной статистикой поделился председатель фонда "EsBol" Жандос Актаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы проводили своё независимое исследование. Согласно которому каждый пятый молодой казахстанец от 16 до 35 лет так или иначе пробовал наркотические средства. Мы не говорим о синтетике. Мы говорим в целом о наркотических средствах. Если задуматься, что мы, как нация, столкнулись с такой проблемой, что каждый пятый употреблял, это признак того, что грядет какая-то гуманитарная катастрофа. Потому что в долгосрочной перспективе это показатель того, что будут проблемы не только с общественным здравоохранением, с общественной безопасностью и так далее. Это проблема, которая дает мультипликативный эффект, от которой пойдет еще больше разного рода проблем гуманитарного характера", - отметил общественник.

Кроме того, по словам Актаева, ситуация с наркотиками в Казахстане уже носит критический характер и может обернуться крахом для всей страны.

"Казахстан находится на восьмом месте по наркотизации общества. Ситуация критическая. Не все понимают насколько это страшно. Каждый из нас имеет как минимум одного зависимого. Либо вы об этом не знаете, либо вы просто закрываете на это глаза, считая, что это не такая серьезная проблема. Это серьезная проблема. Это миллиарды денег, которые уходят на черный рынок и мы теряем как налогоплательщики свои деньги. Это миллиарды денег, которые утекают из семьи. Мы не просто вырождаемся как общество. Мы просто наносим себе вред и подтачиваем свою государственность. Это может привести нас к краху", - сказал Жандос Актаев.

Жандос Актаев уверен, что зачастую это проблема психологического характера. Люди начинают пробовать наркотики тогда, когда переживают трудные жизненные ситуации, сталкиваются с кризисом. Вместе с тем, бывают случаи, когда люди сами не ведая этого, становятся зависимыми. Речь идёт о так называемом спайкинге. Это когда недоброжелательные лица тайно добавляют наркотики в напиток другого человека без его ведома.

Он считает, что нужно больше общаться с молодежью, повышать уровень их критического мышления, проводить с ними тренинги жизненных навыков для того, чтобы они могли противостоять такой критической ситуации.