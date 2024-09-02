Каждый кирпичик будет под контролем - Пономарёв о рисках АЭС

Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС. Важное событие запланировано на 6 октября. Депутат мажилиса Сергей Пономарёв поделился своим мнением по этому поводу с корреспондентом BaigeNews.kz.

Как подчеркнул мажилисмен, вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане - это серьёзное и актуальное решение, которое требует тщательной проработки. В свете растущих потребностей населения и недостатка новых электростанций стране необходима АЭС.

Сергей Пономарёв отметил, что Казахстан имеет все необходимые ресурсы и опыт для реализации такого проекта: от урановых запасов до действующих научных учреждений.

"Я сам был во время каникул в Институте ядерной физики в Алматы. Не все знают, что в Медеуском районе уже 60 лет действует 6-мегаваттный ядерный реактор. Действует он успешно. Под контролем МАГАТЭ. Там есть временное хранилище радиоактивных отходов. Есть "Казатомпром" с его специалистами, есть Национальный ядерный центр в Курчатове. Есть физики-ядерщики. Кроме этого, мы первая страна в мире по запасам урана. Есть Ульбинский завод по производству таблеток – топлива для атомных станций. То есть это наши возможности, которые мы не можем не использовать", - отметил депутат.

Вопросы безопасности, связанные с ядерной энергетикой, также важны. По словам депутата, строительство АЭС ведётся под контролем Международного агентства по атомной энергии.

"МАГАТЭ будет контролировать каждый этап строительства, каждый кирпичик будущей АЭС. Поэтому опасность будет сведена до минимума", - заверил Пономарёв.

Депутат также подчеркнул важность разъяснительной работы о преимуществах и безопасности АЭС, которая должна продолжаться вплоть до проведения референдума. Общественное мнение по таким чувствительным вопросам крайне важно.

Ещё одна важная деталь, отмеченная мажилисменом, – руководство института ядерной физики заверило, что они могут подготовить 400 специалистов для атомной станции не на абстрактных тренажёрах, а на действующем реакторе.